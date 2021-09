Los ritmos de Lola Índigo ponen a bailar a toda la cantera de Starlite

La penúltima noche de música de la décima edición de Starlite Catalana Occidente fue para Lola Índigo y, de nuevo, un sueño cumplido gracias a la magia del festival boutique más importante de Europa.

La artista contaba a sus seguidores congregados en la cantera sus inicios como bailarina en un cabaret de Marbella y cómo "veía el cartel de Starlite y deseaba cantar en un sitio tan chulo como este con tantos artistas que yo admiro tanto.

He llegado hasta aquí y aprecio cada pequeña cosa que me pasa. Mi coreógrafo es mi amigo del pueblo de toda la vida, las bailarinas son mis amigas. Quiero daros las gracias, todavía no sé cómo llevo 4 años haciendo música".

Para la nueva reina de los ritmos urbanos, compartir cartel con Morat, Myke Towers, Nathy Peluso o Tom Jones es algo deseado pero inesperado: "Nunca hubiera imaginado estar aquí por segundo año consecutivo cuando paseaba por Marbella yendo al trabajo y me siento muy afortunada", confesaba a los micrófonos de Starlite Catalana Occidente momentos antes de iniciar el show que dejó boquiabiertos a sus incondicionales.

Energía arrolladora, coreografías imposibles y los movimientos más reguetoneros hicieron temblar la Cantera de Nagüeles, que vibró con entusiasmo desde el primer minuto hasta el último del espectáculo que arrancó con el hit 'Niña de la escuela' entre vítores de euforia, para continuar con 'Culo', 'Mala cara' y 'Trendy'.

"Estoy feliz de estar hoy aquí. El año pasado fue increíble. Gracias Starlite por invitarnos de nuevo. Ha sido un año muy duro para la música, sois unos supervivientes. Gracias a quienes habéis comprado hoy una entrada para apoyar la música", expresaba la granadina antes de cantar 'Cash' y 'La llorera'.



Lola Índigo se ha posicionado como una de las estrellas más representativas de la escena musical nacional, uniendo al público más mainstream con el independiente gracias a sus letras repletas de frescura y de ritmos pegadizos. "He hecho una canción a mis amigas, es muy guay hacer las cosas de corazón. He escrito una canción a mis amigas para que la cantemos a grito 'pelao' en mi cumpleaños y decidí meterla en el disco porque es una de las cosas más puras que he escrito nunca", decía antes de cantar 'Spice Girls'.

El show, cargado de fuerza, música y coreografía incluyó los grandes éxitos 'Cuatro besos', 'Mala cara' o 'Lola Bunny', metiendo al público rápidamente en la atmósfera más característica del universo de Lola Índigo, en la que se mantuvieron prendidos toda la noche con un comportamiento ejemplar, de respeto absoluto hacia las normas de seguridad implementadas por la organización del festival para salvaguardar la integridad de artistas, asistentes y empleados.



La artista, que se siente en Starlite Catalana Occidente como en casa quiso agradecer a la organización del festival "por ser valientes y apostar tan fuerte por la música y haberlo seguido haciendo durante la pandemia, todos los artistas se lo agradecemos. Viva Andalucía, viva la gente que organiza conciertos, que le pone todo el amor y que cumple todas las medidas de seguridad. Gracias a quienes no se han rendido nunca".

Aprovechó el fantástico clima de conexión con su público para regalarles la interpretación a capela de dos temas inéditos que hicieron las delicias de sus fans. Incluso algunos de ellos pudieron vivir la experiencia de bailar sobre el escenario con su ídolo una de las canciones del amplio repertorio.

"No me quiero ir, no me apetece acabar este concierto hoy. ¿Empezamos desde el principio otra vez?", preguntaba Lola Índigo justo antes de repetir el estribillo de la primera canción 'La niña de la escuela'. Y así, el concierto llegó al final con una de las canciones más esperadas de la noche, 'Ya no quiero ná', un tema potente que ayudó a culminar el espectáculo en lo más alto, dibujando una sonrisa tras las mascarillas de todos los presentes.

Viviendo la Experiencia Starlite se encontraban Mar Aguilera que fue Miss Mundo 2019, Alma Cortés Bollo y los influencers Javier de Miguel, Inés Arroyo y Pitty Bernad.

El programa de Starlite Catalana Occidente está llegando a su fin. Por el Auditorio han pasado las mayores estrellas del panorama nacional e internacional y aún se puede asistir al ansiado cierre que contará con Myke Towers como protagonista esta noche.

