Qué hacer en Málaga este fin de semana: conciertos, musicales y mucho arte

¡Ha llegado septiembre! Y con él, la rutina, la vuelta a las clases y al trabajo. Hemos pasado de no saber en qué día vivimos a tener la agenda repleta de citas. Conforme van pasando las jornadas, deseamos con todas nuestras fuerzas que llegue el ansiado fin de semana, como el caminante que va por el desierto y necesita un trago de agua.

Una vez que llega, no sabes bien qué hacer. "¿Y si salimos y vamos a la playa?", te preguntan. "No pega ir ya, ya estoy en el cole", añade tu retoño. "Pues nos quedamos en casa", querrás responder, aprovechando que el fin de semana es "hora valle" y puedes permitirte poner el aire acondicionado... pero, reconócelo. En realidad te has tirado toda la semana trabajando y tampoco te apetece encerrarte...

Como en EL ESPAÑOL de Málaga sabemos que en cada hogar malagueño esa conversación ficticia ocurre semana tras semana, te hemos organizado una lista con los mejores planes en la provincia para los próximos días.

El primero de ellos, que podemos incluir ya por última vez este año, es el festival Starlite en Marbella, que finaliza este fin de semana. La cantera de Nagüeles acoge esta noche a Lola Índigo. La artista granadina ha traspasado fronteras con su música pegadiza y sus bailes. Este año ha lanzado 'La Niña', su segundo álbum, que no ha dejado indiferente a nadie y que llega con un estilo rompedor y muy distinto a todo lo que había hecho. Está por seguro que en directo Mimi y todo su cuerpo de baile romperán las tablas con su flow.

Un día más tarde, este sábado 4, actuará el puertorriqueño Myke Towers, que presentará los temas de su último disco, 'Lyke Mike', que salió el pasado mes de abril. Un álbum repleto de trap, de urbano y "de mucha calle", según cuenta el propio artista.

El mismo día, mañana sábado, pero en Fuengirola, estará en el recinto del Marenostrum Fuengirola Festival Miguel Poveda, con su espectáculo íntimo y muy elegante donde el artista adelantará temas de su nuevo álbum, llamado 'Diverso'.

Además, repasará grandes éxitos de sus 30 años de carrera en el mundo de la música. En una entrevista a este periódico, Poveda señalaba que en su show "navega en la diversidad". Así, el espectáculo se estructura en torno al flamenco, la poesía y la canción andaluza, en concreto, la copla, con la que siempre se ha criado gracias a su madre. "Este espectáculo es un viaje de emociones", relataba.

Otro de los festivales que finaliza esta semana es La Terraza de Oh,See! en el Auditorio Cortijo de Torres. Esta noche, la actuación más esperada es la de la argentina Nathy Peluso y mañana sábado, cuando se clausura el ciclo, actuarán Viva Suecia, Carlos Sadness, Los Punsetes, Arde Bogotá, Mondosonoro DJs y Nita Deframe.

Este fin de semana, como veis, hay planes musicales para todos los gustos, y es amantes de la música clásica también están de enhorabuena. Con motivo del décimo aniversario del Museo Carmen Thyssen, la Orquesta Filarmónica de Málaga realizará, con una formación de cuerda, su primer concierto en la pinacoteca. El repertorio seleccionado con piezas de los compositores Edvard Grieg y Antonín Dvorak, darán todo el protagonismo al valor artístico de la música europea del siglo XIX en el escenario del Patio de columnas a las nueve de la noche.

Y para aquellos que sean más de musicales, llega al Teatro Cervantes Antoine, el musical, la historia del creador de El Principito. Estarán en la capital hasta el próximo 5 de septiembre. La obra de Antoine permite conocer la relación del autor con su principal personaje. Asimismo se refleja una vida de lo más aventurera. Las entradas cuestan entre 17 y 32 euros.

En el Muelle 1, además, este fin de semana será uno de los últimos en los que puedas disfrutar de la exposición 'Impresionistas'. Una experiencia que combina lo mejor de este movimiento pictórico con tecnología de última generación y que estará disponible hasta el próximo 12 de septiembre.

Monet, Cézanne, Manet, Renoir, Van Gogh, Degas y Toulouse-Lautrec son algunos de los artistas que estarán proyectados en 12 pantallas gigantes de 4,50 metros de alto y hasta 16 metros de ancho. ‘Impresionistas’ cuenta con dos salas diferenciadas. Una en la que podrás introducirte en el movimiento artístico y sus mayores creadores, y otra en la que disfrutar únicamente de lo audiovisual. Además, los lunes realizan un descuento especial para malagueños. Todos los residentes en la ciudad podrán acceder por tan solo 8 euros a la exposición, más los gastos de gestión. El horario es de 11.00 horas a 22.00 horas.

