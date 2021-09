Miguel Poveda: "No me gustan los extremos, los seres humanos somos cambiantes"

Miguel Poveda (Barcelona, 1973) estará el próximo sábado en el Marenostrum Fuengirola Festival repasando sus grandes éxitos en un espectáculo íntimo y elegante. Además, adelantará algunos temas de su próximo disco, Diverso, que el artista quiere empezar a mostrar a partir de diciembre, cuando ya haya finalizado la gira. EL ESPAÑOL de Málaga charla con él a través de una conversación telefónica.

Ha pasado un año y medio ya desde que empezara esta nueva vida en torno a la Covid-19. Como dices en tu álbum, el tiempo pasa volando... ¿Cómo ha sido este arranque hacia la normalidad?

Pues en estos meses he aprendido a darle mucho más valor a poder ser músico y subirme a un escenario. Siempre se lo he dado, pero ahora con mucho más motivo, porque hay personas a las que la pandemia les ha arrebatado todo y aún no se han podido recuperar.

Por todo ello, lo he vivido con tristeza por un lado, pero con el compromiso firme de que hacerlo lo mejor posible cada vez que me subo a las tablas por si no puedo volver a subirme otra vez.

Cuando hay duende en un escenario, la emoción llega al que tienes delante aunque solo le veas los ojos... ¿Qué es para ti el duende?

El duende lo forman esos momentos de magia que se crean cuando, de repente, se da una química muy fuerte entre el público y el artista en cualquiera de sus modalidades. También creo que es la inspiración, esa que te llega cuando está todo conectado y se alinean los astros y te empiezan a surgir cosas que a ti mismo te están sorprendiendo sobre la marcha, con un poder sobre la música que ocurre muy de vez en cuando, pero cuando ocurre es maravilloso.

¿Crees que Lola Flores podría ser la definición de duende? He visto que apareces en el documental de Movistar + sobre su vida. ¿Cómo ha sido la experiencia de grabarlo?

Sin duda, Lola es el duende hecho persona, es la inspiración continua y no era de este planeta. Estoy muy agradecido de haber formado parte del documental, pero sinceramente, a veces no sabía ni qué decir. Lola se define ella misma cuando la ves fija en una foto. Su rostro y su personalidad lo decían todos. Pese a que hace años que murió, ella vive más que nunca. Ha sido una experiencia bonira porque, al final, hablar de Lola es estar cerca de ella.

El sábado vienes a Málaga, concretamente a Fuengirola... ¿Qué ha sido Málaga para ti en tu carrera?

Málaga significa mucho para mí, hasta el punto de que ya vivo allí. Es un lugar gemelo al que yo vengo [Barcelona]. Comparten el mar Mediterráneo y no paran de recibir gente porque son ciudades cosmopolitas. Pese a ello, yo me crié en Badalona, repleto de inmigrantes andaluces entre los que estaban muchos malagueños.

Málaga siempre me ha enseñado a querer y me ha dado mucho cariño. Es un lugar muy importante para mí.

¿Qué van a ver los malagueños en tu concierto de Fuengirola?

Van a ver a un artista diverso, que precisamente es como se va a llamar mi próximo trabajo, que estamos ya terminando para empezar a compartirlo con todos vosotros en diciembre, si es posible.

Lo que hago es navegar en la diversidad, como he hecho siempre. Mi base es el flamenco, pero luego la poesía y la canción andaluza, la copla, con la que me he criado siempre de la mano de mi madre, también van a estar muy presentes en el espectáculo. Es un viaje por las emociones.

En una entrevista dijiste que Diverso es como tú, muy variado. Siempre huyes de las etiquetas. ¿Son la lacra de esta sociedad?

Más que las etiquetas, los extremos. Llevarte al máximo extremo cualquier cuestión me parece un error. Etiquetarte y ponerte el sello de algo exclusivamente, cuando podemos ser mil cosas a la vez, me parece fatal. Los seres somos cambiantes.

Los micromundos me asfixian, los respeto, pero a nivel personal necesito tomar contacto con todas las culturas. Me enriquezco mucho y a través de ello crezco a nivel personal, artístico e incluso humano.

Cuando leo todo lo que ocurre en el mundo, dando pasos hacia atrás, me pongo un poco nervioso, porque no sé qué mundo estamos dejando a nuestros hijos. Así que yo creo que como la música tiene el poder de juntar a la gente, pues a través de ella vamos a tener un discurso distinto al que están teniendo los gobernantes del mundo.

En Diverso también vas a hacer incluso reivindicación social. ¿Crees que se está saliendo poco en los últimos años a las calles para manifestarnos ante todo lo que está ocurriendo en este mundo?

Creo que ahora se reivindica más por Twitter, la verdad. (Risas) Antes nos tirábamos más a la calle. Creo igualmente que, de cualquier forma y siempre desde el amor y el entendimiento deberíamos remover conciencias. Creíamos que la pandemia nos iba a hacer mejores y todo lo contrario, somos incluso peores. Vivimos enfadados. Creo que sí tendríamos que salir más, fuera de la política y violencia, a luchar por algo tan básico como nuestros derechos humanos.

Sigue los temas que te interesan