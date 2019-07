Miguel Poveda se pronuncia sobre la participación de Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

El cantante Miguel Poveda (46 años) ha pasado el fin de semana en el Estadio Wanda Metropolitano, primero para asistir al concierto de su amigo Manuel Carrasco (38), concierto que disfrutó y le sirvió para prepararse para lo que vendría a continuación, el Concierto por la Paz.

El cantante participó el pasado domingo en dicho concierto, donde cantó algunas de sus canciones más conocidas como modo de apoyar una buena causa: recaudar fondos para la Fundación Scholas Occurrentes. Durante el concierto de Carrasco, Poveda ha aprovechado para hablar de su amigo, de su carrera musical y próximos proyectos y de sus vacaciones de verano. Y es que, el cantante tiene tiempo de todo. Hasta para ver Supervivientes.

Miguel, apoyando a tu amigo Manuel Carrasco, ¿no?

Vengo a apoyarlo y a disfrutarlo sobre todo, porque es un tío muy currante. Yo lo he podido comprobar muy de cerca muchas veces y es un tío muy comprometido con su profesión y muy trabajador, a parte la sensibilidad que tiene para componer, para emocionarnos... Es un artista muy especial. Me alegro que hoy podamos celebrar con el.

¿Es muy amigo de Isabel Pantoja?

Qué voy a ser amigo de nadie.

Han dicho que es muy fan de Supervivientes

Alguna vez lo he visto sí, sí.

El cantante en el concierto. Gtres

¿Qué le parece como concursante?

Es que no lo veo mucho... pero me voy a mojar un poquito. Me encanta Omar Montes (30), me gusta, y Fabio tiene su punto, en lo poco que he visto lo he visto suelto. Pero que gane el mejor. Yo no puedo hacer una valoración muy clara porque no lo sigo, no por nada, pero ayer me fui a ver a Juan Luis Guerra (62), el otro día he estado de promo... y así no tengo tiempo.

¿Mañana toca aquí?

Mañana toco aquí, entonces no veo casi nada, veo ráfagas que me dejan un poco pillado cuando las veo.

¿Nervios por mañana?

Sí, imagínate, este lugar es impresionante y el mensaje es tan importante... por la tolerancia, por la paz, por la convivencia... Pues el compromiso es mayor y, además, estoy rodeado de grandes compañeros.

¿El verano como se presenta?

Muy bien, muy tranquilos, este verano mejor porque puedo darme el gustazo de cantar, tener mis conciertitos y tener margen para estrenar casa, que me he mudado. También voy a poder estar con mi hijo y con mi familia en casa tranquilamente

Le han sentado mal algunos comentarios que ha leído últimamente, ¿qué ha tenido que escuchar sobre su hijo?

Forma parte de la vida. Hoy en día a las redes sociales entra mucha gente a tope y te dicen de todo. Hay que tener capacidad de aguante y capacidad de darle la importancia que tiene, que para mí es ninguna. Para mí lo importante es mi hijo, mi familia también, mi felicidad es importante, al igual que al felicidad de mi entorno y a lo demás que le den.

