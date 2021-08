Nil Moliner, Dani Fernández y Pol Granch pisan fuerte en el escenario del Starlite

El Starlite de Marbella es el festival de las oportunidades. Una plataforma infalible con la que los jóvenes talentos impulsan su carrera artística, elevándola al siguiente nivel de popularidad y relevancia en el panorama musical. Así lo han reconocido los artistas que este miércoles coparon el Auditorio del festival de la generación más joven de seguidores de la música pop.

Pol Granch, Dani Fernández y Nil Moliner entusiasmaron a un público dispuesto a vivir una noche de buena música por partida triple. Abriendo la velada, Pol Granch y su inconfundible estilo, que en tres años le ha hecho pasar de ser joven promesa de la música a uno de los nuevos artistas más importantes del momento.

Canciones como Tengo que calmarme, Late o En llamas hicieron vibrar a los espectadores de La Cantera, que pudieron presenciar la caída de la noche y llegada del cielo estrellado con la mejor música programada por Starlite Catalana Occidente.

Pol Granch durante su concierto en Marbella.

Atrevido look

La marcada personalidad de Pol Granch quedó patente en toda su puesta en escena. Los movimientos sobre el escenario, los provocadores bailes, el atrevido look y sus comentarios caldearon un ambiente que llegó a lo más alto de la actuación con las canciones elegidas para los bises: Tiroteo, Te quiodio, No pegamos y Chocolatito.



Tras un marcado aplauso para el primer artista de la noche, llegó la actuación de Dani Fernández, que empezó su carrera como solista con el disco Incendios, repleto de melodías pegadizas y letras con mensajes universales. La Cantera fue testigo de la presentación de su nueva reedición Incendios y cenizas, que incluye temas como Te esperaré toda la vida.

Con su inconfundible voz, Dani Fernández fue desgranando un repertorio de canciones entre los que se encontraban En llamas, Grace, 6 de septiembre y Soldadito de hierro, un tema para el que contó con la inestimable colaboración sobre el escenario de su autor, Nil Moliner. Juntos se marcaron uno de los momentos más imponentes de la noche.

Dani Fernández.

Como broche de oro, las canciones Bailemos y Disparos, las más aplaudidas y coreadas de la actuación, que hicieron a Dani Fernández expresar estas palabras de agradecimiento y despedida: "Estoy en un sueño, me gustaría dar las gracias a Sandra (García-Sanjuán), a Starlite por creer en mí, en un tío que viene de un pueblo pequeño, con sus canciones, con su banda y su familia".

"Estoy muy agradecido a toda la gente que hace que siga en este sueño y espero estar aquí de nuevo dentro de muy poquito", decía Dani Fernández antes de dejar el escenario para dar paso al último concierto de la noche, al de Nil Moliner.



Moliner, el músico y compositor que, como a él le gusta decir, escribe canciones y se ríe mucho, abrió su actuación con Hijos de la tierra, para continuar con temas optimistas y pegadizos como Mi religión o Mejor así, para regocijo de sus seguidores presentes en el enclave único de La Cantera.

Moliner en concierto.

Con la riqueza instrumental propia de su sello musical, Nil Moliner hizo bailar a los asistentes en sus asientos y sorprendió con cañones de papel que tiñeron La Cantera de los colores del arcoíris.

En el apartado de bises, Calma, Me quedo y para finalizar, Bailando, una canción con la que Nil Moliner se despidió agradeciendo: "Por vuestra maldita culpa uno puede cumplir su sueño. Gracias porque esto es por vosotros. Cuando he llegado a Starlite y he visto a esta gente maravillosa y este sitio espectacular he dicho ¡me quedo! Gracias a todo el equipo de Starlite que nos habéis tratado tan bien".

El festival es, además de un trampolín para artistas, un lugar donde disfrutar en familia de la música en directo. Así, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, acudió a ver el concierto junto a su marido y sus dos hijos, al igual que Valeria Mazza, que también llegó acompañada de Alejandro Gravier y sus hijos. Ambas familias vieron el espectáculo desde el Palco Presidencial junto a Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer.

También acudió a esta cita con la música más actual, Victoria Federica de Marichalar y Borbón. El cantante Cepeda, Javier Tudela y las influencers Nuria Blanco, Jenn Muchelas, Clakovi, Patricia Gómez, Lucía Avendaño y Carlota Marañón tampoco quisieron perderse la explosiva cita musical.

