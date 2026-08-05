Muere la madre de los dos menores fallecidos en el incendio de Benalmádena: la tragedia deja tres víctimas mortales

Imagen del edificio afectado por el incendio ocurrido en Benalmádena y en el que han fallecido dos menores. Ayuntamiento de Benalmádena

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Las claves Generado con IA Fallece la madre de los dos menores que murieron en el incendio del pasado 30 de julio en Arroyo de la Miel, Benalmádena, elevando a tres las víctimas mortales. La mujer estaba ingresada en estado crítico en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El incendio, ocurrido en un edificio de cuatro plantas, afectó a cuatro viviendas y obligó al desalojo de dos plantas. Un bombero resultó herido y varios policías y bomberos fueron atendidos por inhalación de humo durante la intervención.

La tragedia del incendio registrado la madrugada del pasado 30 de julio en una vivienda de Arroyo de la Miel, en Benalmádena, se agrava con el fallecimiento de la madre de los dos menores que perdieron la vida en el fuego.

La mujer, que permanecía ingresada en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, es la tercera víctima mortal del siniestro, en el que también fallecieron sus dos hijos, de 15 y 10 años.

En el interior de la vivienda fallecieron dos menores, mientras que la madre fue rescatada con vida y evacuada por los servicios sanitarios en estado crítico.

El incendio se declaró en torno a las 5.40 horas del 30 de julio en un piso de un edificio de cuatro plantas situado en la calle Ónix, en Arroyo de la Miel.

Tras las llamadas de varios vecinos al servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, se movilizaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, los parques de Bomberos de Benalmádena, Mijas y Fuengirola, además de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al inmueble, las llamas se encontraban muy avanzadas. Los bomberos realizaron labores de rescate y extinción, aunque no pudieron evitar el fallecimiento de los dos menores.

El fuego afectó a cuatro viviendas del edificio y obligó al desalojo de dos plantas del inmueble. Además, un bombero resultó herido durante la intervención y varios agentes de Policía y efectivos del servicio de extinción de incendios tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo.

La conmoción por lo ocurrido llevó al Ayuntamiento de Benalmádena a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas antes del pleno ordinario previsto para aquel día. Todos los grupos municipales expresaron entonces su solidaridad con la familia y acordaron aplazar la sesión plenaria.