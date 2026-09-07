Aviso amarillo por altas temperaturas este lunes en Antequera: pueden llegar a los 38 grados

Las claves

Las claves Generado con IA La AEMET activa aviso amarillo por altas temperaturas en Antequera este lunes, con máximas previstas de 38 grados. El aviso estará vigente entre las 13:00 y las 20:59 horas, coincidiendo con el periodo de mayor calor. Otras provincias andaluzas, como Cádiz, Granada, Huelva y Málaga, también están en aviso amarillo, mientras que Córdoba, Jaén y Sevilla tienen aviso naranja. A partir del jueves se espera un descenso brusco de temperaturas y alta probabilidad de lluvias en la provincia.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por temperaturas máximas en la comarca de Antequera para este lunes 7 de septiembre. Los termómetros alcanzarán los 38 grados en el interior de la provincia de Málaga.

El aviso está vigente desde las 13.00 hasta las 20.59 horas, la franja central y de tarde de la jornada, cuando el calor aprieta con mayor intensidad. La AEMET ha fijado el nivel de peligro en la categoría más baja de su escala.

Antequera no es la única zona bajo alerta. La AEMET mantiene avisos por calor en casi toda Andalucía, con las provincias de Cádiz, Granada, Huelva y Málaga en nivel amarillo. Córdoba, Jaén y Sevilla figuran en aviso naranja, con máximas que rozarán los 40 grados. Almería es la única provincia andaluza que queda fuera de los avisos este lunes.

La semana arranca con el calor más fuerte en el interior. Antequera vive su jornada más cálida este mismo lunes, con 38 grados y una mínima de 22, y descenderá a 37 el martes 8 y a 31 a partir del miércoles 9. Cártama sigue un patrón parecido, con 36 grados el lunes, un repunte hasta los 38 el martes 8 y de nuevo 36 el miércoles 9.

En Málaga capital las máximas rondarán los 32 grados el lunes y el martes, con un pico de 35 grados el miércoles 9. Vélez-Málaga, en la Axarquía, calca esa evolución y marcará su registro más alto también el miércoles 9, cuando llegará a los 36 grados.

El litoral occidental respira algo mejor. Estepona no pasará de los 29 grados el lunes y anotará su máxima semanal el miércoles 9, con 33 grados. Marbella se moverá en cifras similares, entre los 29 y los 33 grados en los primeros días. La costa amanecerá además con brumas y algún banco de niebla el martes 8.

El giro llega el jueves 10. La probabilidad de lluvia se dispara ese día por encima del 80% en buena parte de la provincia, con un 85% en Málaga capital, un 90% en Estepona y Marbella y un 80% en Vélez-Málaga. Las máximas se desploman hasta los 26 grados en Estepona, los 27 en Antequera y los 28 en Marbella y la capital.

El viernes 11 el cielo vuelve a despejarse y las máximas se estabilizan entre los 27 y los 30 grados. El fin de semana se presenta soleado en toda la provincia, con valores que oscilarán entre los 27 grados de Estepona y los 32 de Antequera.

La AEMET recomienda a la población mantenerse informada de la predicción más actualizada y extremar la precaución durante las horas centrales del día, cuando el riesgo por las altas temperaturas es mayor.