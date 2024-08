Antequera activa el concurso para adjudicar la explotación comercial del Centro Deportivo La Quinta

El Ayuntamiento de Antequera ha puesto en marcha el procedimiento público mediante el que adjudicar la concesión por un periodo de 20 años para la explotación comercial y el mantenimiento del Centro Deportivo La Quinta. Atendiendo a los detalles recogidos en el pliego de condiciones que rige este concurso, el resultado económico podría reportar unos beneficios de unos 2,9 millones de euros para todo el periodo.

Lo llamativo del caso es que, según estos mismos documentos oficiales, el Consistorio antequerano pretende cobrar canon económico alguno. Una decisión que se relaciona con los antecedentes en la gestión del centro, "con varios cambios en su titularidad". Por este motivo, se apostilla: "consideramos que esta instalación puede ser viable per se sin ningún tipo de ayuda o subvención de las distintas Administraciones públicas, pero no alcanzaría para un canon de explotación por lo que consideramos que no se debería aplicar un canon".

Este complejo deportivo ocupa un solar de 6850,93 metros cuadrados, con 13 pistas de pádel y un edificio de 806,47 metros sobre rasante, que se desarrolla en dos plantas y un sótano, con las siguientes distribuciones y espacios: 13 pistas de pádel con 2.467,60 metros (seis de ellas cubiertas con paredes de cristal, dos pistas descubiertas con paredes de cristal, un pista descubierta central de competición con paredes de cristal, cuatro pistas descubiertas con paredes de muro y una pista polideportiva 43x23 para uso deportivo. A estos equipamientos se suman 78 plazas de aparcamiento en sótano, sala fitness de 324,47 metros cuadrados y almacén anexo, sala de ciclo indoor de 104,97 metros…

En el pliego de condiciones que rige este concurso se apunta la oportunidad de mejora de las actuales instalaciones con la reconversión de 2 pistas de pádel de muro en zona workout, buscando con ello atender a la creciente demanda que hay de actividades de entrenamiento funcional y de fuerza en exteriores. El coste sería de 53.000 euros (+IVA).

Asimismo, se apunta la posibilidad de reconvertir la pista central por dos pistas de cristal, con un coste estimado de 40.000 euros (+IVA). Otra mejora planteada es la de colocar una barrera en el parking e implantar un servicio de videovigilancia.