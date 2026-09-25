La carretera de Coín donde va a trabajar la Diputación de Málaga. Diputación de Málaga

5,2 millones para mejorar cinco caminos de Málaga: estas son las localidades beneficiadas y las obras previstas

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Las claves Generado con IA La Diputación de Málaga invertirá 5,2 millones de euros en la mejora de cinco caminos rurales de Alhaurín el Grande, Coín, Igualeja, Teba y Vélez-Málaga. Las actuaciones incluyen ampliación de calzadas, obras de drenaje, mejoras en señalización y refuerzo de la seguridad vial en tramos muy transitados y en mal estado. El objetivo es facilitar la conexión entre localidades, mejorar la calidad de vida y luchar contra la despoblación en el interior de la provincia. Entre las obras destacan la mejora del acceso a Villa del Guadalhorce, la reparación del camino de la Charca en Coín y la adecuación de vías clave para la economía local, como la recogida de castañas en Igualeja.

Mejorar la movilidad en el interior de la provincia de Málaga. Ese es el objetivo de los cinco nuevos proyectos del Plan Vía-ble de la Diputación a los que le va a aportar 5,2 millones de euros.

Estas iniciativas consisten en la adecuación de caminos locales para facilitar la conexión viaria entre pueblos. Son actuaciones que se acometerán en Alhaurín el Grande, Coín, Igualeja, Teba y Vélez-Málaga, según han informado en un comunicado.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado hoy que el pleno del miércoles dio luz verde a la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de esos cinco municipios para que inicien la licitación de las obras. Y ha destacado que los proyectos de este plan facilitan los desplazamientos diarios de muchos habitantes del interior de la provincia, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y, a la vez, también permiten luchar contra la despoblación.

“La mejora de la movilidad en la provincia -ha recalcado- es uno de los ejes de actuación de este equipo de gobierno. Y lo llevamos demostrando año tras año con la modernización de la red viaria de nuestra competencia, integrada por casi 900 kilómetros de 118 carreteras”.

Salado ha subrayado que, anualmente, se dedican 20 millones de euros tanto en arreglos estructurales de las carreteras, como en trabajos de conservación y mantenimiento, planes de asfaltado y actuaciones del Plan Vía-ble.

Además, ha señalado que las comunicaciones por carretera son uno de los pilares fundamentales para que los habitantes de los pueblos dejen de tener la sensación de estar aislados y tengan más facilidad para acudir a centros sanitarios, para ir a comprar o para desplazarse a actividades de ocio.

En este sentido, ha redundado en que el Plan Vía-ble, que actúa en caminos municipales, permite acortar distancias y tiempos de trayecto entre localidades y mejora la comunicación del interior con la costa.

“Se trata de mejorar caminos muy transitados -ha añadido- que se encuentran en muchos tramos en mal estado y sin adecuadas condiciones de seguridad, como los de los cinco nuevos proyectos que vamos a financiar. Por eso, este plan repercute de manera muy positiva en los vecinos del interior de la provincia que los utilizan para desplazarse habitualmente”.

Francisco Salado ha recordado que, incluyendo las nuevas actuaciones, la Diputación de Málaga ha destinado en los últimos cuatro años algo más de 16 millones de euros para 19 proyectos del Plan Vía-ble.

Camino entre Alhaurín el Grande y Villa del Guadalhorce

Se financiará con 1.418.102,02 euros un tramo de unos tres kilómetros del camino entre Alhaurín el Grande y Villa del Guadalhorce, desde la rotonda de la carretera de Cártama a Coín (A-7059) hasta la entrada al núcleo poblacional de la pedanía alhaurina.

Se acometerá la ampliación de la calzada con dos carriles de tres metros de ancho, se harán obras de drenaje para evitar que se acumule agua en la plataforma y se mejorará la señalización horizontal y vertical. A la vez, se realizará la reposición de la conducción de agua que abastece Villa del Guadalhorce y de la conducción de riego existente.

Es un camino que, además de vía de entrada a la pedanía, también facilita el acceso al Hospital del Guadalhorce y al polígono industrial de Alhaurín el Grande.

La Diputación ya invirtió dos millones de euros en el arreglo de otro tramo de este camino y en la construcción de un puente sobre el río Fahala.

Camino de la Charca (Coín)

La Diputación también destinará 1.317.255,30 euros a la reparación de la plataforma y el firme del camino de la Charca, en Coín. Tiene una longitud de 1,7 kilómetros y en él se realizará la reconstrucción de la plataforma en los tramos donde se encuentra dañada; la construcción de muros de escollera en las zonas donde se ha desestabilizado el terraplén del camino y la rehabilitación del firme.

También se harán obras de drenaje y se concluirá con la señalización horizontal del total de la carretera y la colocación de barreras de seguridad.

Este camino sirve de eje de conexión entre el núcleo urbano de Coín, el polígono industrial Nuestra Señora de Lourdes y varias industrias del municipio con los núcleos de Alozaina y Casapalma y con la carretera A-355 (entre el Valle del Guadalhorce y Marbella).

Camino de El Toril (Igualeja)

Otro de los proyectos del Plan Vía-ble se llevará a cabo en Igualeja con una inversión de 1.114.981,04 euros. En este caso, se trata de la creación de una nueva intersección en el camino de El Toril, que discurre por el término municipal de Igualeja y supone una vía directa de salida tanto de este pueblo como de Pujerra a la carretera Ronda-San Pedro (A-397).

El acondicionamiento de la intersección, para facilitar con seguridad la salida o la incorporación a la A-397, permitirá usar el camino de El Toril, con el que se recorta en tiempo y distancia el trayecto entre Igualeja y la Costa del Sol.

Y, además, es un camino importante para la actividad económica del municipio, ya que durante la época de recogida de castañas, principal sustento económico de la zona, es utilizado con mucha frecuencia por camiones que transportan el material recolectado.

Camino entre Teba y Cañete la Real

Otra de las actuaciones se realizará en el camino que une Teba con Cañete la Real con una inversión de 694.184,68 euros. Afecta a un trazado de 5,2 kilómetros arreglando los tramos con asfalto en mal estado, las zonas sin cunetas o las partes con problemas de inestabilidad de taludes.

Con ello, se reducirá el tiempo de recorrido entre ambos municipios y mejorará notablemente la seguridad de la conducción, incluyendo además la señalización horizontal. Esta es la vía de comunicación más corta entre los términos municipales de Cañete la Real y Teba con Campillos y con la carretera del Guadalhorce (A-357).

En este camino, actualmente está en obras el trazado que discurre por el término municipal de Cañete la Real con una inversión de la Diputación de medio millón de euros.

Camino de Los Íberos

Por último, en el arreglo del camino de acceso a la pedanía de Los Íberos, en Vélez-Málaga, la Diputación invertirá 728.840,69 euros. Se actuará en 2,7 kilómetros con la reparación de las deformaciones de la calzada, la construcción de cunetas revestidas en tramos muy estrechos, con lo que se mejora también el drenaje, la señalización horizontal y la instalación de barreras metálicas de seguridad.

Este camino es una vía de comunicación que conecta la pedanía veleña con la carretera provincial MA-3203, que a su vez enlaza con la A-7. Además, forma parte de un itinerario que comunica los núcleos urbanos de Macharaviaya y Cajiz.