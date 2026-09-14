Premian a extranjeros que hacen de Málaga una provincia mejor: Scariolo o la Clínica Buchinger, entre los ganadores

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Las claves Generado con IA La Diputación de Málaga y la Fundación Cudeca han premiado a extranjeros y entidades que contribuyen positivamente a la provincia, en homenaje a Joan Hunt. Entre los galardonados destacan Sergio Scariolo por su labor deportiva y solidaria, la Clínica Buchinger Wilhelmi por su trayectoria en salud y bienestar, y el Festival Pueblos Blancos Montejaque por su impacto cultural. También han sido reconocidos el Cuerpo Consular de Málaga, El Guiri Brewery, Sydkusten Media, Leslie Thomson y la Fundación IDILIQ por su aportación a la diplomacia, gastronomía, comunicación, cultura y solidaridad.

En Málaga residen más de 460.000 personas que han nacido en el extranjero. Hay grandes colonias de británicos, alemanes o nórdicos, especialmente en las zonas costeras.

Málaga es una provincia acostumbrada a convivir con personas foráneas por el turismo. Muchas de ellas no solo no han pasado desapercibidas sino que han contribuido y contribuyen de una forma importante a que Málaga sea una provincia mejor en todos los sentidos.

Una de esas personas fue la británica Joan Hunt, creadora de la Fundación Cudeca y una de las pioneras en los cuidados paliativos en España. Falleció en 2021.

La Diputación de Málaga y la Fundación Cudeca decidieron crear unos premios que, por una parte, homenajearan a Hunt y, por otra, a todos esos extranjeros (personas o instituciones) que suman en lugar de restar.

Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, en su intervención. Diputación de Málaga

"Son unos reconocimientos que muestran la capacidad de Málaga para recibir a personas de todo el mundo y conseguir que muchas de ellas terminen sintiendo esta provincia como su propia casa”, ha asegurado Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga.

Se han entregado este lunes por la noche en el auditorio Edgar Neville de la Diputación y los ganadores han sido Sergio Scariolo, la Clínica Buchinger Wilhelmi, el Festival Pueblos Blancos de Montejaque, el Cuerpo Consular de Málaga, El Guiri Brewery,Sydkusten Media, Leslie Thomson y Fundación IDILIQ.

Estos son sus méritos:

Premio Joan Hunt al Deporte. Sergio Scariolo

El premio al Deporte ha recaído en Sergio Scariolo, que a través de la Fundación Cesare Scariolo lleva años ayudando a niños con enfermedades oncológicas y acompañando a sus familias en momentos especialmente difíciles.

Scariolo ha construido una trayectoria excepcional en el baloncesto internacional. Con la Selección Española ha conquistado cuatro Eurobasket, el Mundial de 2019 y dos medallas olímpicas, además de lograr en 2019 el anillo de campeón de la NBA como entrenador asistente de los Toronto Raptors.

Sergio Scariolo recibiendo su premio. Diputación de Málaga

En Málaga, además, dejó una huella muy especial al frente de Unicaja, formando parte de una de las etapas más recordadas del club. Pero detrás de los éxitos deportivos hay también una historia de compromiso profundamente humana. A partir de una experiencia personal ligada a la enfermedad de su padre, Cesare Scariolo, nació la Fundación que lleva su nombre, dedicada a acompañar a niños con cáncer y a sus familias.

La Fundación Cesare Scariolo presta apoyo económico y asistencial, ayuda con desplazamientos, medicación y necesidades básicas, y ofrece alojamiento gratuito a familias que deben trasladarse a Málaga durante los tratamientos.

También impulsa actividades de ocio, proyectos de humanización hospitalaria e iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los menores.

Premio Joan Hunt a la Trayectoria Empresarial. Clínica Buchinger Wilhelmi

Este centro forma parte de Marbella desde 1973 y ha convertido esta provincia en un referente internacional en salud y bienestar, recibiendo pacientes procedentes de todo el mundo.

En 1920, el doctor Otto Buchinger trató a su primer paciente y sentó las bases de un método basado en el ayuno terapéutico, el acompañamiento médico y una visión integral de la persona. En 1953, junto a su hija María y su yerno Helmut Wilhelmi, fundó la clínica de Überlingen, a orillas del lago de Constanza.

Veinte años después, en 1973, la familia llevó este legado hasta Marbella, donde María Buchinger Wilhelmi creó una segunda clínica y convirtió la Costa del Sol en un referente internacional del ayuno terapéutico.

Desde entonces, cuatro generaciones de la familia han mantenido vivo aquel espíritu, combinando tradición, medicina integrativa, investigación científica y una atención profundamente personalizada.

Premio Joan Hunt a la Iniciativa Municipal. Festival Pueblos Blancos Montejaque

Este festival lleva la música internacional a municipios de la Serranía de Ronda y “crea vínculos entre artistas de distintos países, conectando personas y territorios a través de algo tan universal como la música”, según ha dicho Salado.

Fotografía de familia de todos los premiados. Diputación de Málaga

Pueblos Blancos Music Festival nace en el corazón de la Serranía de Ronda y el Parque Natural de Grazalema, uniendo música, naturaleza y pueblos en una experiencia única. Durante cinco días, diferentes escenarios de Ronda, Montejaque y Cortes de la Frontera acogen a artistas nacionales e internacionales, con la música americana de raíces, el rock, el blues, el country, el jazz y el flamenco como protagonistas.

Con más de 5.000 asistentes, Pueblos Blancos Music Festival ha convertido la música en una herramienta de encuentro, desarrollo local e internacionalización. En 2021, el festival recibió el prestigioso Music Cities Award por su contribución cultural, social y medioambiental.

Premio Joan Hunt a la labor Diplomática. Cuerpo Consular en Málaga

El Cuerpo Consular de Málaga es una institución con siglos de historia, heredera de una tradición estrechamente vinculada al comercio marítimo, la navegación y las relaciones entre pueblos. Sus raíces se remontan a la Málaga portuaria de la Edad Media y, en 1641, se documenta la apertura del primer Consulado en la ciudad, con motivo de un tratado comercial entre España y Dinamarca.

Desde entonces, la presencia consular no ha dejado de crecer, acompañando la transformación económica, social y cultural de Málaga. Hoy son 55 los Consulados que representan a sus respectivos Estados en la provincia.

A través del diálogo y el trabajo conjunto con las instituciones malagueñas, contribuye a estrechar vínculos entre países y a proyectar Málaga como una ciudad conectada con el mundo, comprometida con la convivencia, la cooperación y la paz.

Premio Joan Hunt Sabor a Málaga. El Guiri Brewery de Antequera

Es una cervecería artesanal de Antequera impulsada por John y María Monk. El Guiri Brewery abrió en octubre de 2025 posicionando sus cervezas en algunos restaurantes y bares de Antequera. Un sueño hecho realidad de su fundador John, de origen inglés, quien creó las recetas que se elaboran en la fábrica.

Cada estilo tiene un aroma, color y textura diferente, aunque todas empiezan con un componente fundamental: el agua del Torcal de Antequera. Así, cuenta con seis tipos de cerveza para los distintos tipos de paladar y todas con un volumen bajo en alcohol, para mejorar la experiencia del público y puedan probar distintas variedades.

Premio Joan Hunt a la Comunicación. Sydkusten Media

Sydkusten Media es una sociedad anónima española de gestión sueca que, desde 1992 ofrece noticias y servicios a la comunidad de habla sueca en España. Gracias a su cobertura informativa de toda España, con base en la Costa del Sol, Sydkusten es un actor líder en la difusión de información para los suecos en España.

La empresa ha evolucionado de un periódico impreso tradicional a una moderna empresa multimedia que incluye la revista trimestral SK, el portal de noticias, el canal de YouTube, el pódcast, así como los servicios de suscripción SK Plus y Premium, que ofrecen, entre otras cosas, boletines exclusivos y acceso a artículos restringidos.

Ofrece también un foro de consultas Fråga SK, donde los lectores pueden obtener respuestas a sus preguntas sobre la vida en España, como economía, cultura, vivienda y trámites burocráticos.

Premio Joan Hunt a la Cultura. Leslie Thomson

La historia de Leslie Thomson con la gaita escocesa comenzó hace más de cinco décadas. Una pasión que le ha acompañado desde Argentina hasta España y que hoy continúa viva en Andalucía.

Un momento de la gala con gaita incluida. Diputación de Málaga

En los años ochenta, Leslie ya desarrollaba una intensa actividad como gaitero y Pipe Major en Argentina, conectando a músicos y bandas de distintos países y contribuyendo a la difusión internacional de la tradición escocesa. Tras establecerse en España en 1990, su compromiso con la música y la cultura escocesa no ha dejado de crecer. En 2019 fundó Sur Pipes Band, consolidando un proyecto dedicado a formar nuevos músicos y acercar la gaita escocesa a nuevas generaciones.

Su trayectoria está estrechamente ligada a Málaga, Benalmádena y Teba, donde participa en eventos culturales, jornadas históricas y encuentros musicales, además de colaborar con artistas como Carlos Núñez.

Más de cincuenta años después de comenzar su camino, Leslie Thomson continúa utilizando la música como puente entre culturas, preservando una tradición y compartiéndola con Andalucía y con el mundo.

Premio Joan Hunt a la Solidaridad. Fundación IDILQ

La Fundación IDILIQ ha sido reconocida con el Premio Joan Hunt a la Solidaridad, que desde 1999 desarrolla una importante labor social con iniciativas como Kind Holidays o la construcción del centro de ADIMI en Mijas.

Continúan con el objetivo de ofrecer el máximo apoyo a los colectivos y particulares necesitados de la Costa del Sol y Tenerife, gracias a las donaciones y aportaciones de socios, clientes y empleados.