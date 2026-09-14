Matan de un disparo a un hombre de unos 40 años en Zalea (Pizarra): detienen a una mujer como presunta autora

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Las claves Generado con IA Un hombre de entre 45 y 50 años ha muerto tras recibir un disparo en el pecho en la localidad de Zalea, Pizarra. La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora del homicidio, quien fue localizada cuando intentaba abandonar la zona en coche con varios menores. La investigación apunta a una posible disputa económica entre la víctima y la detenida, relacionada con una deuda que podría estar vinculada al tráfico de drogas. Ambos implicados tenían antecedentes policiales y la víctima ya había sido herida de gravedad hace dos años en un atropello en otro municipio.

Nuevo incidente con armas de fuego en la provincia de Málaga. Un hombre de unos 40 años ha fallecido este lunes, sobre las 14.00 horas, tras recibir un disparo en el pecho, según han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes consultadas.

La Guardia Civil, en relación a este caso, ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de homicidio cometido con arma de fuego.

Los hechos han ocurrido este lunes junto a una vivienda en la calle Virgen del Mar, donde la víctima, un varón de entre 45 y 50 años, recibió un disparo de arma de fuego.

Las primeras investigaciones apuntan a que podría existir una disputa económica entre ambos, relacionada presuntamente con una deuda de dinero, en un contexto que podría estar vinculado con el tráfico de sustancias estupefacientes. Tanto la víctima como la detenida tenían antecedentes policiales.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido varias llamadas alertando de las detonaciones y del varón herido de gravedad. Tras tener conocimiento de los hechos, todos los componentes disponibles del Puesto de la Guardia Civil de Pizarra acudieron inmediatamente al lugar, desplazándose de forma conjunta hasta Zalea para intervenir ante la gravedad de la situación.

A su llegada, los agentes localizaron a la presunta autora cuando se disponía a abandonar la zona en un vehículo en compañía de varios menores, procediendo a su inmediata detención.

Asimismo, los agentes intervinientes localizaron y aseguraron el arma presuntamente utilizada en los hechos. La víctima se encontraba gravemente herida y, pese a la asistencia prestada, falleció poco después como consecuencia de las lesiones sufridas.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del homicidio, así como el origen de la disputa y la posible relación de los hechos con actividades relacionadas con las drogas.

Las diligencias están siendo instruidas por la Guardia Civil y serán puestas, junto con la detenida y los efectos intervenidos, a disposición de la autoridad judicial competente.

Al parecer, la víctima también resultó herida de gravedad hace unos dos años tras ser atropellada en un municipio cercano, aunque pudo sobrevivir. Las fuentes consultadas desconocen si ambos sucesos pueden tener que ver.