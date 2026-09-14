Levantan el confinamiento en Benahavís: la cabeza del fuego se dirige hacia lo quemado en Pujerra en 2022

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Las claves Generado con IA Se levanta el confinamiento del núcleo urbano de Benahavís tras mejorar la situación del incendio forestal. Unas 50 personas de las urbanizaciones Montemayor y La Coja siguen desalojadas de forma preventiva. La cabeza del fuego se dirige hacia zonas ya quemadas en el incendio de Pujerra de 2022, minimizando riesgos. Más de 300 efectivos trabajan en la zona, con la superficie afectada superando las 300 hectáreas y tres personas heridas.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado esta mañana el levantamiento del confinamiento del núcleo urbano del municipio malagueño de Benahavís, vigente desde el pasado domingo por el incendio forestal declarado en el paraje de la Ermita del Rosario. Sanz ha comparecido para hacer balance de la segunda noche de trabajo contra las llamas, antes de la reunión del comité de operaciones.

"Hemos logrado levantar el confinamiento del núcleo urbano de Benahavís y esa es la mejor noticia que podíamos tener", ha explicado, contento, el consejero, quien ha destacado que la decisión responde al análisis realizado por la dirección de extinción. Sanz ha subrayado que ya no existe riesgo para la población del casco urbano, que ayer recuperó ya el acceso por carretera.

Eso sí, la normalidad no alcanza todavía a las urbanizaciones de Montemayor y La Coja, donde se mantiene el alejamiento preventivo de los vecinos desalojados. Unas 50 personas y 20 viviendas de la zona de Montemayor continúan fuera de sus casas. El consejero ha pedido paciencia y ha insistido en que la prioridad sigue siendo la seguridad de los vecinos.

Sanz ha explicado que el incendio ha evolucionado favorablemente durante la noche. La única zona que mantiene actividad se sitúa en la cabeza del fuego, en el flanco noroeste. Los equipos de extinción han trabajado muy inteligentemente para llevar la cabeza del fuego a una zona muy próxima a la superficie que ya ardió en el incendio de Pujerra de 2022.

"Si tenía que derivarse y crecer el incendio, el objetivo era que fuera hacia el incendio de Pujerra y no hacia la zona norte, donde hay masa forestal que no estaba quemada", ha explicado el consejero, quien ha valorado que ese objetivo se ha cumplido y que se ha logrado frenar el crecimiento de la cabeza del incendio.

La zona ya asegurada se extiende desde el castillo de Montemayor hasta la carretera de Benahavís. Esa consolidación es, según Sanz, la que ha permitido descartar el riesgo para el núcleo urbano.

El dispositivo se concentra ahora en cerrar el perímetro. La previsión para hoy pasa por completar el cerco mediante líneas manuales y el uso de agua en los puntos donde no es posible actuar con maquinaria. Durante la noche se ha reforzado además un cortafuegos con maquinaria pesada en torno a la urbanización y al núcleo de Benahavís.

El consejero ha advertido de que, pese a la buena evolución, pueden producirse reactivaciones en los puntos calientes mientras continúan los trabajos de consolidación. La superficie afectada por el incendio va a superar las 300 hectáreas, según las primeras estimaciones trasladadas por Sanz, a la espera de que se confirme la cifra definitiva.

Este martes trabajan en la zona unos 200 efectivos, a los que se suman seis dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y dotaciones de bomberos de diferentes localidades andaluzas como Fuengirola y de Málaga capital.

El dispositivo aéreo ha arrancado la jornada con siete medios activos, a los que no se descarta que se vayan incorporando a lo largo del día otros más. Este domingo llegaron a desplegarse 22.

Al operativo se suman también 3 BRICA y ocho grupos de bomberos forestales, además de técnicos de extinción, agentes de Medio Ambiente y el equipo técnico y logístico del plan INFOCA. Desde que se declaró el incendio, el número total de efectivos movilizados ya ronda los 300. El dispositivo terrestre en global está formado por 19 grupos de bomberos especialistas, cuatro BRICA, 14 autobombas y tres bulldozers.

Por sectores, el consejero ha hecho un resumen: en Benahavís Hills y La Coja, en el flanco derecho de la cola del incendio, la carretera A-7175, no hay frente activo, salvo algunas reactivaciones de la noche, y los equipos trabajan en el remate y la liquidación de la zona más próxima al núcleo urbano. En el castillo de Montemayor, en el flanco izquierdo de la cola, tampoco hay actividad y durante la noche se ha mantenido una "vigilancia activa" sobre los puntos calientes para eliminarlos.

La zona de La Coja, más cercana a la cabeza del incendio, en su flanco derecho, presenta algunos focos activos intermitentes, sin un frente continuo, en un tramo con pendiente muy desfavorable para las labores de extinción.

El punto más activo del dispositivo sigue siendo el flanco izquierdo de la cabeza, en el castillo de Montemayor, donde durante la noche se han producido reactivaciones al oeste que se han combatido con ataque directo y líneas de agua.

El incendio se declaró el domingo a las 12.37 horas en el paraje de la Ermita del Rosario, junto a la A-7175, y fue elevado a situación operativa 1 poco más de una hora después. El fuego, favorecido por un fuerte viento de levante, dejó tres heridos, entre ellos un hombre de 78 años con quemaduras en el 30 y el 35% de la superficie corporal, evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Regional Universitario de Málaga. También hay un bombero que sufrió varios traumatismos.