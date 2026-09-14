Estabilizado el incendio forestal de Benahavís: más de 300 hectáreas afectadas por el fuego

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Las claves Generado con IA El incendio forestal en Benahavís ya está estabilizado tras afectar a más de 300 hectáreas. Los vecinos que permanecían evacuados pueden regresar a sus hogares, incluida las urbanizaciones Montemayor y Benahavís Hills. El dispositivo de extinción llegó a contar con 16 medios aéreos y unos 200 efectivos para controlar el fuego. Como consecuencia del incendio, tres personas resultaron heridas: un hombre de 78 años con quemaduras, otra por inhalación de humo y un bombero con fractura de muñeca.

El incendio forestal declarado este domingo en Benahavís está estabilizado. Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Como resultado, el incendio, a propuesta de la Dirección de Extinción, supera "una fase muy importante, y vive la desescalada del operativo para pasar a situación operativa 0, ya en fase de emergencia.

Esto quiere decir que los vecinos que todavía no habían vuelto a sus hogares, ya pueden hacerlo. Anoche ya regresaron algunos residentes del núcleo urbano y a partir de ahora lo harán los de las urbanizaciones que seguían pendientes, Montemayor y Benahavís Hills.

"En estos momentos se recupera la absoluta normalidad", ha señalado el consejero, aunque ha hecho hincapié en que el incendio está estabilizado, pero no apagado.

Eso sí, la mayoría de los operativos se retiran, permaneciendo en la zona el Infoca para realizar las labores de control y, posteriormente, las de extinción.

El consejero ha destacado también la labor de los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga en la protección de las zonas urbanas, la coordinación de la Dirección de Extinción en la provincia y el trabajo de la Dirección General de Incendios Forestales y del equipo del Centro Operativo Regional (COR).

De 6 a 16 medios aéreos en una sola jornada

El dispositivo ha ido creciendo al mismo tiempo que pasaban las horas, ya que el día comenzó con seis medios aéreos y terminó con 16, junto a unos 200 efectivos del conjunto de los operativos. "Había que darlo todo", ha justificado Sanz.

El fuego, originado el domingo en el paraje de la Ermita del Rosario, ha sido especialmente peligroso por su afección a zona de interfaz urbano-forestal, con numerosas urbanizaciones y viviendas dentro del perímetro.

Tras el momento de máxima complejidad vivido el domingo, el objetivo cumplido durante la noche fue frenar la cabeza del incendio, el paso decisivo para llegar a la estabilización.

Según la información facilitada por la Junta, la superficie afectada supera las 300 hectáreas. El incendio ha dejado a tres personas heridas y son un hombre de 78 años con quemaduras, otra atendida por inhalación de humo y un bombero forestal con una fractura de muñeca.