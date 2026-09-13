Noche crítica en el incendio de Benahavís: cambia el viento, 50 vecinos siguen desalojados y el casco urbano confinado

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Las claves Generado con IA El incendio forestal en Benahavís obliga a confinar el casco urbano y a desalojar a unos 50 vecinos de la urbanización Montemayor. Actualmente trabajan en la zona 115 efectivos y 22 medios aéreos para frenar el avance del fuego, especialmente hacia el norte del municipio. Tres personas han resultado heridas, una de ellas trasladada al Hospital Regional Universitario de Málaga con quemaduras. La carretera de acceso a Benahavís permanece cortada y varios núcleos permanecen confinados mientras se evalúa la seguridad para los vecinos.

El incendio forestal declarado este domingo en Benahavís mantiene en vilo a muchísimos vecinos que están confinados en sus hogares y otros que han tenido que ser desalojados ante el avance de las llamas y la gran columna de humo que este fuego ha originado. Actualmente, se encuentran en la zona 115 efectivos y 22 medios aéreos luchando contra las llamas.

El fuego declarado este domingo a las 12.37 horas en el paraje de la Ermita del Rosario afronta su primera noche con la situación operativa 1 todavía activada y con todo el dispositivo volcado en frenar la cabeza del fuego antes de que alcance la masa forestal del norte del municipio.

Cabe recordar que el incendio ha obligado a confinar el casco urbano del municipio, a desalojar a medio centenar de vecinos de la urbanización Montemayor y ha dejado tres heridos, uno de ellos trasladado con quemaduras al Hospital Regional Universitario de Málaga, según la última actualización de Antonio Sanz, Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía.

Así, el consejero ha señalado que el operativo asegura que, por ahora, ninguna vivienda ha ardido, pero que el trabajo no ha terminado y que "será una noche activa" para los efectivos que sigan trabajando una vez que caiga la noche y los medios aéreos se vayan.

Dos incendios en uno: la cola controlada, la cabeza por cerrar

Sanz ha descrito un fuego "muy alargado" que funciona como dos frentes distintos. Al parecer hay un tramo que va del punto de origen a la urbanización que ha evolucionado favorablemente y ahora solo registra puntos calientes y reactivaciones pequeñas. El problema está de la urbanización hacia el norte, en dirección a la cabeza del incendio.

Ahí se trabaja de forma simultánea en flanco izquierdo, flanco derecho y cabeza. La prioridad inmediata ha sido proteger la urbanización de Montemayor, desalojada de forma preventiva: unos 50 vecinos y 20 viviendas afectadas, con bomberos y medios aéreos desplegados sobre la zona, según Sanz.

Los efectivos que trabajan en la zona también están tratando de hacer que, si el incendio crece, lo haga hacia la zona ya quemada en el incendio de Pujerra. El escenario que se quiere evitar es el contrario, que el frente se desvíe hacia el norte, donde hay una masa forestal mucho más densa.

Cambio en el viento a las 22.00 horas

El incendio ha estado acompañado de un viento levante de 30 a 35 kilómetros por hora y rachas de hasta 50. La previsión, según el consejero, apunta a un cambio a partir de las 22.00 horas, donde habrá un giro a noreste y descenso de la intensidad hasta los 14 kilómetros por hora, con rachas de 25.

En cuanto a los heridos, Sanz sostiene que hay tres personas afectadas. Una de ellas ha sido trasladada al Hospital Regional Universitario de Málaga con quemaduras y su evolución se está valorando; un trabajador del Infoca sufrió una fractura de muñeca y una tercera persona resultó afectada por inhalación de humo. Los dos últimos casos son leves.

Pese a que el fuego llegó a meterse por el espacio intermedio de la urbanización de La Coja, el consejero y el alcalde de Benahavís han asegurado que no consta ninguna vivienda quemada: los daños se limitan a alguna terraza, entrada o reja.

Primera llamada a mediodía

La primera llamada entró en el 112 a las 12.37 del mediodía y alertaba de un fuego en la A-7175, a la altura de la Ermita del Rosario, entre la ermita y el casco urbano.

Poco después, a las 13.41, la evolución del incendio obligó a elevarlo a situación operativa 1, es decir, a activar la fase de emergencia. Sobre las 14.34 se envió un mensaje ES-Alert a la población de Benahavís.

El aviso masivo se envió con la intención de confinar a la población, no evacuar. "Nuestro objetivo era proteger a las poblaciones", ha explicado el consejero.

Al hilo ha admitido que ha habido una incidencia relevante en la difusión del mensaje, puesto que una antena que daba servicio a la zona afectada tenía una conexión por cable que quedó justo en el paso del incendio, con la consiguiente pérdida de comunicación telefónica móvil. Eso explica que unos vecinos recibieran la alerta y otros no. El operativo replicó los mensajes en redes sociales para compensar el apagón.

En el dispositivo trabajan 115 efectivos y hasta 22 medios aéreos, con las brigadas de refuerzo (BRICA) de Granada y Málaga y un apoyo añadido de Sevilla, además de dos bulldozers en tareas de tierra. Al operativo se han sumado el Consorcio de Bomberos de Málaga, parques de Fuengirola y Málaga capital, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Estepona y Marbella, Policía Local, Guardia Civil y el 061, que ha atendido múltiples incidencias, incluidas personas que necesitaban medicación.

Carreteras cortadas y vecinos desalojados

La carretera de acceso a Benahavís permanece cortada. Muchos vecinos salieron del municipio por la mañana, antes de que el fuego se declarase, y el operativo estudia permitirles el regreso siempre que asuman el confinamiento en el que se encuentra el resto de la población.

La decisión se ha aplazado hasta descartar riesgo por los puntos calientes, con un análisis de situación en marcha de la Agencia de Medio Ambiente y Agua y de bomberos.

Actualmente, vecinos del casco urbano de Benahavís, diseminados al norte y oeste, y la urbanización La Coja continúan confinados y los de la urbanización Montemayor Alto permanecen fuera de sus hogares.