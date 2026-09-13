El inesperado rescate de un ciervo en una carretera de Málaga tras escaparse de la Eco Reserva de Ojén

El ciervo que se escapó de la Eco Reserva de Ojén. Imágenes cedidas a EEM

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Las claves Generado con IA Un ciervo escapó de la Eco Reserva de Ojén y fue encontrado junto a la carretera A-355 en Málaga. Trabajadores alertaron al 112 y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente intervino para rescatar al animal. Optaron por cortar la valla para que el ciervo pudiera regresar a la reserva de forma rápida y segura. La Eco Reserva agradeció públicamente a los operarios y difundió el rescate en redes sociales.

La jornada empezó como cualquier otra para unos trabajadores que debían colocar unas señales para cortar el tráfico en la A-355 a la altura de Ojén, pero todo cambió cuando se encontraron con una imagen que no esperaban: un ciervo se había escapado de la Eco Reserva de Ojén hacia la carretera.

"Vi un ciervo allí en la valla, animalito", relata Rafael, uno de los trabajadores que se encontró al joven animal, fuera del vallado de la Eco Reserva de Ojén, pegado a la malla, buscando por dónde volver a entrar sin encontrar hueco.

El malagueño llamó al 112 para avisar que un ciervo había escapado de la reserva. Poco después aparecieron trabajadores de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para llevar a cabo el rescate del animal en el kilómetro 26 de esta carretera.

La primera opción de los profesionales era sedar al animal para poder devolverlo a la reserva, pero la tarea no era fácil porque necesitaban ayuda de un veterinario que les ayudara a calcular el peso aproximado del ejemplar y determinara la dosis exacta de anestesia. Este trámite exigía tiempo y una llamada más, con el animal cada vez más nervioso a pie de carretera.

Por ello, según relata el operario, optaron por una vía más fácil. Al final decidieron cortar la valla con unas tenazas, que el animal entrara y después arreglarla en un momento.

La operación, breve y sin heridos, ha tenido su epílogo en redes sociales. La Eco Reserva de Ojén ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok agradeciendo a los operarios y, en concreto, Rafael, su ayuda para que este animal volviera a su lugar.

"Queremos reconocer y agradecer públicamente a Rafael que ha ayudado al rescate de un ciervo que se ha escapado por el puerto de Ojén, en la parte alta de la Ecorreserva, con el consiguiente riesgo de accidente de tráfico", indicaban en el vídeo.