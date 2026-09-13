Un incendio forestal moviliza al Infoca a Benahavís: la Junta activa la fase de emergencia y pide cerrar puertas y ventanas

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Las claves Generado con IA Un incendio forestal se ha declarado en el paraje Ermita del Rosario, en Benahavís (Málaga), alrededor de las 12:45 horas. INFOCA ha desplegado un operativo con helicópteros, 23 bomberos forestales, dos BRICA, técnicos y una autobomba para combatir el fuego. La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativo 1, debido a la evolución del incendio. Se recomienda a la población de la zona cerrar puertas y ventanas y proteger a personas vulnerables como niños, mayores y enfermos.

Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga. En concreto, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) trabajan en un paraje de Benahavís.

El fuego se ha registrado alrededor de las 12.45 horas de este domingo en el paraje Ermita del Rosario del municipio malagueño de la Costa del Sol Occidental.

En el lugar de los hechos trabajan un helicóptero semipesado, un ligero, 23 bomberos forestales, 2 BRICA, 3 técnicos de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba.

La Junta de Andalucía a las 14.07 horas ha elevado a fase de emergencia, situación operativo 1, el incendio de Benahavís debido a su evolución.

Así lo ha comunicado Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, en redes sociales.

Además ha pedido a la población que cierre puertas y ventanas y proteja a las personas más vulnerables, es decir, niños, mayores y enfermos.

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