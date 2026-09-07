En 2027 se decidirá cuál será la cuarta línea del Metro de Málaga: acuerdo entre Junta y Ayuntamiento

Un saludo entre Mario Muñoz-Atanet y Francisco de la Torre, este lunes en Málaga. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Junta y Ayuntamiento de Málaga crearán una comisión para decidir en 2027 el trazado de la cuarta línea del Metro. Las tres opciones para la nueva línea son El Palo-Rincón de la Victoria, Ciudad Jardín y el PTA. De las 34 alternativas iniciales de trazado, se han reducido a 12 propuestas que serán sometidas a información pública. También se abordarán otras infraestructuras como un tercer carril en la A-357 y la ampliación del BUS-VAO del PTA.

La cuarta línea del Metro de Málaga está algo más cerca. Al menos saber hacia dónde irá.

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se han reunido este lunes para analizar los proyectos pendientes sobre la mesa.

Han señalado que van a crear una comisión de infraestructuras que se reunirá de forma periódica y en la que se estudiará el avance de cada iniciativa.

El Metro es, lógicamente, uno de los proyectos estrella. Ya está operativa la línea entre el Centro y el Martín Carpena y entre el Centro y Teatinos. Y está en obras la línea que comunicará el Centro con el nuevo hospital Virgen de la Esperanza.

Hay otras tres zonas que están apuntadas en rojo para continuar el suburbano. El Palo-Rincón de la Victoria, Ciudad Jardín y el PTA.

Las tres son más que necesarias. La primera porque conseguiría unir la zona oeste y este de la capital de una forma cómoda y rápida y acercar a los residentes en Rincón, miles de los cuales trabajan cada día en Málaga. Se evitarían además muchas caravanas en la autovía.

La segunda, la de Ciudad Jardín, porque permitiría vertebrar mejor esa zona noreste de la capital con el centro y el resto de los barrios. Zonas densamente pobladas que estarían a pocos minutos de distancia en el suburbano.

Y la tercera, el PTA, porque allí trabajan 25.000 personas y se espera que llegue a los 50.000 empleados en los próximos años. Es la gran tecnópolis de Málaga, está en continua ampliación y para llegar es necesario el vehículo privado ya que la frecuencia y comodidad del autobús público es escasa.

Las tres, reiteramos, son urgentes. Tenían que estar hechas hace años. Pero las obras públicas van a su ritmo. El consejero ha detallado que se están dando los últimos pasos del estudio informativo con esas tres opciones.

Había 34 alternativas de trazado entre las tres. Se han seleccionado 12 propuestas que serán de nuevo objeto de información pública y alegaciones. Se elegirá uno de esos trazados por línea y cuál será el primero a construir en el primer semestre de 2027.

Será en plena campaña electoral para las municipales. Aunque el proyecto sea regional, es un aspecto importante. Los vecinos de Ciudad Jardín o de la zona este y El Palo estarán más satisfechos si su zona es la elegida. Pese a los problemas que luego acarrearán las obras como ya pasó en Carretera de Cádiz o ahora en Eugenio Gross.

Otras obras

Por otra parte, Muñoz-Atanet y De la Torre han hablado de otros proyectos importantes.

El consejero ha indicado que se redactará un proyecto antes de final de año para crear un tercer carril entre la A7 y el polígono El Viso en la A-357. La inversión será de 4 millones de euros.

También se espera ampliar el BUS-VAO del PTA y se hará un estudio de cuál es la capacidad de la A-357 entre el PTA y la calle Jiménez Fraud.

Trabajo por delante hay para dar y regalar. Málaga necesita muchas infraestructuras para facilitar la movilidad de los ciudadanos, máxime en un territorio en el que el precio de la vivienda es cada vez más caro y se irán creando círculos.