Alhaurín de la Torre llama a la tranquilidad tras incluirse en la alerta por virus del Nilo sin registrar contagios humanos

Las claves

Las claves Generado con IA Alhaurín de la Torre ha sido incluida en la alerta por virus del Nilo tras detectarse mosquitos portadores cerca del núcleo urbano, aunque no hay contagios humanos. El municipio lleva tres años aplicando un Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores y este verano ha intensificado tratamientos y fumigaciones en zonas de riesgo. El Ayuntamiento recomienda colaboración ciudadana para eliminar criaderos de mosquitos en espacios privados y mantener el agua limpia en piscinas y recipientes. En Málaga hay tres áreas en alerta (Campanillas, Cártama y Alhaurín de la Torre), y Pizarra ha confirmado el primer caso humano de la temporada, con un vecino hospitalizado.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha llamado a la tranquilidad tras la decisión de la Junta de Andalucía de incluir al municipio en el sistema de zonas en alerta por el virus del Nilo Occidental.

La medida se ha adoptado al detectar mosquitos portadores en trampas situadas a menos de 1,5 kilómetros del núcleo urbano, aunque no se ha registrado ningún caso de contagio en personas.

El Consistorio precisa que la prevención no es nueva: la localidad lleva tres años aplicando un Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores.

Según han informado, durante este verano ya se habían intensificado los tratamientos y las fumigaciones en las áreas de mayor riesgo, unas actuaciones que ahora se reforzarán en los focos larvarios del casco urbano y zonas periurbanas.

Desde el Ayuntamiento recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana para evitar criaderos de mosquitos en espacios privados.

Para prevenir la proliferación de mosquitos y evitar sus picaduras, es fundamental eliminar cualquier punto de agua estancada en el entorno doméstico. Para ello, conviene vaciar o mantener debidamente cubiertos recipientes como cubos, platos de macetas, bebederos de animales y depósitos.

Asimismo, en el caso de las piscinas, resulta imprescindible conservar el agua limpia y tratada de forma adecuada durante todo el año.

Por otro lado, la protección en el hogar y a nivel personal ayuda a reducir significativamente el riesgo de picaduras. Es recomendable instalar mosquiteras en puertas y ventanas para impedir la entrada de los insectos a la vivienda, así como utilizar ropa de manga larga en las horas de mayor actividad del mosquito y aplicar repelentes cutáneos autorizados.

Situación del virus del Nilo en Málaga

Con esta decisión, la provincia de Málaga contabiliza tres áreas en alerta por circulación del VNO dentro del recuento actual de Andalucía (Campanillas, Cártama y Alhaurín de la Torre).

En Alhaurín de la Torre, la alerta responde al hallazgo de mosquitos portadores, no a un contagio en personas. La provincia sí registra ya su primer caso humano de la temporada, en Pizarra, donde un vecino de 69 años permanece ingresado en cuidados críticos en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga bajo vigilancia médica.

La Junta confirmó ese contagio, el primero por fiebre del Nilo Occidental en la provincia este año, y declaró Pizarra área en alerta hasta el 1 de octubre. En el municipio se fumiga cada 7 días, frente a los 15 en que se realizaban antes las actuaciones, según fuentes del Consistorio. A la espera de su evolución, no han trascendido más detalles sobre el estado del paciente.