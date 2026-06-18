La familia de la pequeña Analía, fallecida por una meningitis en Málaga, recauda fondos para financiar su causa judicial

Las claves

Las claves Generado con IA La familia de Analía, fallecida por meningitis bacteriana en Málaga, recauda fondos para pagar los gastos judiciales e investigar posibles negligencias en su atención médica. Los padres denuncian que la niña fue atendida dos veces en urgencias sin que se le realizaran pruebas solicitadas, y que no fue vista por un pediatra durante la primera visita. La pequeña, vacunada contra algunos tipos de meningococo pero no contra el B, falleció tras un rápido deterioro clínico. El serogrupo B fue confirmado como causante de la infección. La asociación El Defensor del Paciente presentó una denuncia ante Fiscalía y la familia reclama la presencia de pediatras de guardia 24 horas en el hospital comarcal.

Ana y Moisés han puesto en marcha una recaudación de fondos para pagar los gastos judiciales del procedimiento con el que pretenden esclarecer la muerte de su hija Analía, una niña de cinco años de Vélez-Málaga que falleció el pasado 20 de abril en el Hospital Materno Infantil de Málaga. La familia sostiene que la menor pasó dos veces por las urgencias del Hospital Comarcal de la Axarquía en cuestión de horas y que en esa primera atención no se le habrían practicado las pruebas que reclamaban.

Según el relato que los padres difunden en su llamamiento, Analía había pasado el 19 de abril como un día cualquiera, jugando y sin signos de alarma. Al caer la tarde noche empezó a encontrarse mal y se quejó de dolor en un lado del pecho. La fiebre fue en aumento y la niña llegó a convulsionar. Los padres relatan que intentaron bajarle la temperatura con baños tibios y paños fríos sin conseguir que mejorara y que, ante la gravedad que percibían, decidieron llevarla al hospital comarcal.

La familia sitúa el paso por triaje a las 2:57 horas de la madrugada del lunes 20 de abril. Durante esas horas de espera, según su versión, no se habría medido la oxigenación de la menor ni se le habría realizado una analítica de sangre, pese a que la madre lo pidió de forma insistente y advirtió de que la niña tenía las manos y los pies hinchados y de un tono azulado. La madre asegura que la respuesta que recibió fue que "ella no era médica" y que el médico "ya sabría lo que tenía que hacer". Los padres añaden que la pequeña fue auscultada por una facultativa de Medicina de Familia y en ningún momento por un pediatra.

A las 6:02 horas la menor recibió el alta con un diagnóstico de viriasis y tratamiento con paracetamol e ibuprofeno, según el relato familiar, que sostiene que los padres pidieron que no se le diese el alta porque la niña seguía muy decaída.

Ya en casa, los padres aseguran que el estado de Analía empeoró y que le apareció una erupción por todo el cuerpo, lo que les llevó a regresar al hospital. La familia sitúa el segundo paso por triaje a las 13:17 horas.

Relatan que casi una hora después, mientras esperaban, observaron que a la erupción se sumaban manchas de color violáceo y que fue entonces cuando, por primera vez, se le midió la oxigenación. A partir de ese momento, según su testimonio, se activó el nivel 1 de urgencias y la pequeña fue llevada a la sala de críticos, donde se decidió intubarla y sedarla para trasladarla al Materno Infantil.

Analía llegó al Hospital Materno Infantil de Málaga a las 16:18 horas con sospecha de sepsis y en muy mal estado clínico, según el relato de la familia. La menor falleció apenas dos horas después, a las 18:37 horas.

Las autoridades sanitarias confirmaron posteriormente que la causa de la muerte fue una meningitis bacteriana provocada por un meningococo del serogrupo B que derivó en una sepsis, de acuerdo con la información trasladada por la Consejería de Salud y por la propia familia.

La niña estaba vacunada frente a los meningococos de los tipos A, W, C e Y, no frente al serogrupo B, que sería el causante del cuadro. La Consejería activó el protocolo de prevención y administró profilaxis antibiótica a los contactos estrechos de la menor, entre ellos sus compañeros de Educación Infantil y el profesorado.

Por su parte, la Delegación Territorial de Salud explicó que el Hospital de la Axarquía atendió a la menor conforme al cuadro clínico que presentaba y que el traslado al Materno Infantil se ordenó cuando la sintomatología evolucionó y aparecieron las sospechas de meningitis.

La muerte de Analía ha tenido recorrido más allá del entorno familiar. La asociación El Defensor del Paciente, presidida por Carmen Flores, presentó el 28 de abril un escrito ante la Fiscalía para que investigue de oficio el fallecimiento.

La entidad apunta a un problema estructural, la ausencia de pediatras de guardia las 24 horas en el Hospital Comarcal de la Axarquía, una carencia que la familia también denuncia en su llamamiento y que, según señala la asociación, se reclama desde hace años.

Los padres reclaman que los facultativos que atendieron a la niña esa madrugada "no atiendan a nadie más", al considerar que en ningún momento se sintieron escuchados, y exigen que las urgencias pediátricas del hospital comarcal cuenten con pediatras. "Queremos justicia para Analía y que lo que nos ha tocado vivir no lo tenga que vivir nadie más", trasladan en su mensaje.

El dinero recaudado, según indican los padres, se destinará en exclusiva a pagar al abogado, a los procuradores y los gastos notariales del procedimiento. En el momento de redactar esta información, la campaña reunía alrededor de 200 euros de los 1.800 fijados como objetivo.