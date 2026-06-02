Catas, música y gastronomía: la Diputación de Málaga prepara un gran evento enogastronómico en La Térmica

Las claves

Las claves Generado con IA La Térmica acogerá en otoño de 2026 un gran festival enogastronómico centrado en el vino malagueño, organizado por la Diputación de Málaga. El evento reunirá bodegas, restaurantes y productores locales, ofreciendo catas para 900 personas, talleres, masterclass, charlas y actividades culturales. La programación incluirá conciertos y sesiones de DJ con al menos 18 horas de música en directo, además de espacios diferenciados para gastronomía y vino. El festival busca promover los vinos malagueños y el turismo enogastronómico, combinando cultura, ocio y productos locales en un entorno innovador.

La Térmica se convertirá en otoño de 2026 en el epicentro del vino malagueño con la celebración de un gran festival enogastronómico que reunirá bodegas, restaurantes, productores locales y actividades culturales en torno a uno de los sectores con mayor proyección de la provincia.

La Diputación de Málaga ha sacado a licitación la organización integral del evento, con un presupuesto de 132.495 euros y un plazo de presentación de ofertas abierto hasta el 17 de junio. El proyecto se desarrollará los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026.

El festival nace con la vocación de convertirse en una experiencia inmersiva en torno al vino de Málaga, combinando catas, gastronomía, música en directo y actividades culturales en un mismo espacio.

El recinto reunirá a bodegas de la provincia en un gran área de exposición y degustación, junto a restaurantes y productores locales que ofrecerán propuestas de maridaje con productos del territorio. Además, contará con un espacio de venta directa de vinos y productos asociados, tipo wine market.

Uno de los pilares del evento serán las actividades en torno a la cultura del vino, con catas dirigidas a unas 900 personas, talleres experienciales, masterclass, charlas, proyecciones y encuentros con profesionales del sector.

La programación incluirá desde sesiones de iniciación a la venencia hasta talleres familiares creativos, pasando por debates, presentaciones literarias y propuestas artísticas vinculadas al mundo del vino.

La música tendrá un papel protagonista, con al menos 18 horas de programación en directo durante los tres días, con conciertos y sesiones de DJ de artistas locales, concebidos como hilo conductor de la experiencia del festival.

El evento también integrará un diseño de espacios de inspiración contemporánea y estética winelover, con zonas diferenciadas para bodegas, gastronomía y actividades, y un montaje orientado a la experiencia del visitante.

El objetivo es reforzar la promoción de los vinos malagueños y del turismo enogastronómico de la provincia, en un formato que combina cultura, ocio y producto local en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Málaga.