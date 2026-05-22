Muere en un accidente laboral el padre de un concejal y hermano de un trabajador municipal de Alfarnatejo

Las claves

Las claves Generado con IA Jorge Camacho Luque, vecino de Alfarnatejo, ha fallecido en un accidente laboral cuyos detalles aún no han trascendido. El fallecido era hijo del concejal Rafael Camacho y hermano del trabajador municipal José Antonio Camacho. El Ayuntamiento ha declarado el 22 de mayo de 2026 como día de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio para el lunes 25 de mayo. La corporación municipal y los vecinos han mostrado su apoyo y condolencias a la familia en estos momentos de dolor.

El Ayuntamiento de Alfarnatejo ha decretado día de luto oficial este viernes 22 de mayo de 2026 tras el trágico fallecimiento de Jorge Camacho Luque, vecino del municipio, ocurrido en un accidente laboral del que hasta el momento no han trascendido detalles.

El fallecido era hijo del concejal Rafael Camacho y hermano del también trabajador municipal José Antonio Camacho, a quienes la corporación y todo el pueblo han trasladado sus condolencias y muestras de apoyo en estos momentos de profundo dolor.

"El consistorio ha acordado tres medidas en señal de duelo y solidaridad. En primer lugar, declarar el día 22 de mayo de 2026 como jornada de luto oficial, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. En segundo lugar, trasladar las condolencias institucionales a los familiares y allegados. Y, en tercer lugar, convocar un minuto de silencio el próximo lunes 25 de mayo, a las 12:00 horas, en la puerta del Ayuntamiento, al que se invita a participar a todos los vecinos que quieran sumarse a este acto de respeto y recuerdo", han publicado.

"Hoy es un día muy triste para todos. ¡Alfarnatejo entero comparte vuestro dolor!, ha expresado el consistorio a través de sus canales oficiales, despidiendo al vecino con un sentido "descansa en paz". Los vecinos del pueblo han asegurado que Jorge era un gran vecino y una bellísima persona y ninguno es capaz de asumir su pérdida.