VOX se dispara en los barrios pobres de Málaga: gana en cinco zonas vulnerables y sube hasta 17 puntos

Las claves

Las claves Generado con IA VOX se convierte en la fuerza más votada en cinco secciones de barrios vulnerables de Málaga, con subidas de hasta 17,8 puntos respecto a 2022. PP y PSOE pierden apoyo simultáneamente en estas zonas, mientras que la abstención sigue siendo muy elevada, superando el 66% en varios barrios. En Los Asperones, el PSOE mantiene el liderazgo y crece, mientras VOX apenas avanza y el PP retrocede fuertemente. Adelante Andalucía es la única formación que crece en todas las zonas analizadas, especialmente entre el electorado joven.

Este 17-M, el Partido Popular ha vuelto a teñir Andalucía de azul. Juanma Moreno ha revalidado la presidencia de la Junta de Andalucía, aunque perdiendo la mayoría absoluta.

Por tanto, VOX se mantiene como llave de gobierno, eso sí, con un crecimiento modesto, apenas medio punto sobre 2022, y el PSOE firma su peor resultado histórico en la comunidad.

Esa es la fotografía agregada del 17-M. Pero cuando el foco se acerca al detalle a los colegios electorales ubicados en los barrios más empobrecidos de la capital malagueña, se observa un auge importante de la ultraderecha en algunos de ellos. Si bien, parece que la abstención sigue siendo el primer 'partido' en todos ellos.

San Andrés, Portada Alta, Palma-Palmilla o Los Asperones o La Corta son barrios identificados en los informes de vulnerabilidad de Málaga con condiciones socioeconómicas desfavorables.

En cinco de las siete secciones analizadas (San Andrés, Portada Alta, tres secciones de Palma-Palmilla) VOX se convierte en la fuerza más votada.

Son las únicas secciones de la provincia de Málaga donde los de Gavira han reinado. Y ojo, porque no es por un puñado de votos más respecto a las anteriores elecciones.

La formación de Abascal ha crecido entre los 7,6 puntos de Portada Alta y los 17,8 puntos de Palma-Palmilla (sección 07-022), donde pasa de tercera fuerza a primera.

Para entender la dimensión del movimiento conviene recordar que a nivel autonómico VOX apenas ha sumado 0,35 puntos sobre los resultados de 2022.

Crecimiento de VOX por sección censal (2022 → 2026)

Sección Barrio / Zona % VOX 2026 Variación 07-022 Palma-Palmilla 31,9% +17,8 07-029 Palma-Palmilla 31,4% +16,3 10-011 San Andrés 28,8% +11,2 07-083 Palma-Palmilla 28,6% +9,9 08-004 Portada Alta 26,7% +7,6

El hecho más relevante no es solo la subida de VOX, sino que esta no se produce a costa exclusiva del PP. PSOE y PP retroceden en paralelo en estos cinco barrios.

El PP cae 12,1 puntos en San Andrés, 12,6 en Portada Alta, 9,0 en La Palma (07-083) y 6,5 en La Palma (07-022).

El PSOE pierde 13,9 puntos en Palma-Palmilla (07-022), 8,5 también en Palma-Palmilla, zona de Virreina Alta (07-029) y 2,1 en San Andrés. El bipartidismo conjunto de PP y PSOE se vacía de golpe en las zonas señaladas.

La excepción de Los Asperones

Si hay un barrio de Málaga donde cabría esperar el voto de protesta más radical, ese es Los Asperones. El asentamiento, construido en el marco del Plan de Erradicación del Chabolismo de 1986 con carácter teóricamente 'temporal', sigue habitado casi cuarenta años después por 1.106 personas, en su mayoría de etnia gitana, en condiciones que el relator especial de Naciones Unidas sobre la pobreza extrema, Philip Alston, calificó en 2020 de "calamitosas".

El estudio integral encargado por la Junta de Andalucía a Cruz Roja, presentado en noviembre de 2025, cifra el desempleo del barrio en el 82%, alcanza el 86% entre las mujeres y se dispara hasta el 93% en la Fase 3, la zona más degradada.

El 77,3% de la población en edad laboral carece de estudios de secundaria. El 72% de las viviendas son consideradas no habitables. Solo el 7% de los hogares dispone de ordenador.

La economía de subsistencia se sostiene en muchos casos sobre la recogida y quema de chatarra y neumáticos, una actividad que el informe vincula a la alta prevalencia de diabetes y asma entre los vecinos.

Lo lógico, según el guion del giro derechista del voto obrero, sería que Los Asperones encabezara el ascenso de VOX. Pero los datos dicen lo contrario: el PSOE gana la sección con el 31,9% y sube 2,6 puntos, mientras el PP se hunde 8,5 puntos y VOX apenas crece 0,8.

También es reseñable el ascenso de Adelante Andalucía, con una veintena de votantes. Sin embargo, como se apuntaba en la entradilla, lo más preocupante sigue siendo la abstención en este entorno, que se sitúa en el 79,2%, registrando una ligerísima bajada respecto al 2022 (81,3%).

Los Asperones (Secc. 08-050) · Abstención 79,2%

Partido % 2026 Variación PSOE 31,9% +2,6 PP 28,6% -8,5 VOX 18,8% +0,8 Adelante Andalucía 9,4% +4,0 Por Andalucía 6,1% +0,1

El tercer comportamiento aparece en la sección de La Corta, otra zona empobrecida de la ciudad. Allí el PP retiene el primer puesto con el 33,9% de los votos, pero a costa de una sangría histórica: pierde 16 puntos respecto a 2022.

VOX queda como segunda fuerza con el 24,8% y sube 4,5 puntos; el PSOE retrocede al tercer lugar con un 16,5% y un leve aumento de 1,2 puntos; Adelante Andalucía duplica casi su resultado y sube 6,1 puntos hasta el 10,2%.

La Corta (Secc. 07-050) · Abstención 67,1%

Partido % 2026 Variación PP 33,9% -16,0 VOX 24,8% +4,5 PSOE 16,5% +1,2 Adelante Andalucía 10,2% +6,1

La lectura del caso de La Corta es la inversa a la de Los Asperones. Aquí sí funciona, al menos parcialmente, el relato del trasvase del PP a VOX: buena parte de los 16 puntos que pierden los populares aterriza en la ultraderecha, aunque otra parte queda atrapada en la abstención y un porcentaje no menor migra hacia Adelante Andalucía.

La constante invisible: Adelante Andalucía sube en todas partes

Una observación que conviene no perder de vista: Adelante Andalucía es la única formación que crece en las siete secciones analizadas sin excepción. Las subidas oscilan entre los 4 puntos de Los Asperones y los 10 puntos de un centro de Palma-Palmilla (07-022). En Virreina Alta y en La Palma (07-083) llega al 12,2% y 14,3% respectivamente.

José Ignacio ha calado en el público más joven creando una izquierda andalucista y urbana que recoge, sin duda, parte del voto de la abstención.

Aunque la participación ha subido casi nueve puntos en el conjunto andaluz hasta situarse en el 64,83%, el segundo mejor dato histórico para unas autonómicas sin coincidencia con generales, en los barrios analizados la abstención sigue siendo masiva. Y crece con la vulnerabilidad.

Abstención por sección censal (2022 → 2026)

Sección Abstención 2022 Abstención 2026 San Andrés (10-011) 59,0% 46,8% Palma-Palmilla [La Palma] (07-022) 62,4% 56,1% Portada Alta (08-004) 68,3% 58,2% Palma-Palmilla [Virreina Alta] (07-029) 78,4% 66,4% La Corta (07-050) 71,6% 67,1% Palma-Palmilla [La Palma] (07-083) 73,4% 68,6% Los Asperones (08-050) 81,3% 79,2%

El dato de Los Asperones es el más extremo: casi cuatro de cada cinco vecinos en edad de votar no acudieron a las urnas. Pero la cifra no es excepcional: en la sección 07-083 de Palma Palmilla, en La Corta y en Virreina Alta la abstención supera el 66%.

Los resultados de VOX, PSOE o PP en estos barrios, por tanto, no reflejan una mayoría social: reflejan la mayor capacidad de movilización de unos partidos frente a otros entre el voto efectivo emitido.