Otro motorista muerto en Málaga: fallece un hombre de 55 años en la A-7 en Vélez-Málaga

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente.

Las claves

Las claves Generado con IA Un motorista de 55 años ha fallecido este miércoles en la autovía A-7, a la altura de Vélez-Málaga. El accidente ocurrió a las 14:40 horas en el kilómetro 956, sentido Almería, según informó el 112 Andalucía. Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista tras acudir al lugar del siniestro.

Otro motorista muerto en las carreteras de la provincia.

Un hombre de 55 años de edad ha fallecido a mediodía de este miércoles en la autovía A-7 a su paso por la localidad de Vélez-Málaga, según han informado desde el servicio de emergencias 112 Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el teléfono 1-1-2 ha recibido a las 14:40 horas varias llamadas que alertaban de un motorista caído en la calzada.

Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria urgente debido a un siniestro localizado a la altura del kilómetro 956, sentido Almería.

Desde la sala coordinadora se ha activado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios en el lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, un varón de 55 años.