La Junta reactiva la mejora de la carretera A-343 entre Antequera y Zalea: licita los trabajos por 1,4 millones

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha licitado por 1,4 millones de euros la mejora de la carretera A-343 entre Antequera y Zalea. El proyecto prevé sustituir intersecciones en T por dos nuevas glorietas para mejorar la seguridad y ordenar el tráfico. Se reorganizarán accesos, se reforzará el firme y se instalará un nuevo pretil metálico en el puente sobre el río Guadalhorce. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de mayo.

La Junta de Andalucía acaba de poner en marcha la adjudicación de las obras de mejora de seguridad vial en la carretera A-343, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 2+300 y 5+000, en el término municipal de Antequera.

Los trabajos contemplados tienen un presupuesto de partida de 1.417.781,90 euros (IVA incluido). Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de mayo.

El paso que ahora da la Administración regional tiene su origen años atrás. De hecho, el documento técnico que sirve de referencia data del año 2020.

La A-343 forma parte de la Red Intercomarcal de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía y conecta la A-92 con el núcleo de Zalea, en Pizarra, funcionando como uno de los accesos principales a Antequera y su entorno rural.

Aunque la intensidad de tráfico no es elevada en comparación con otras vías de la red regional, la Junta advierte de que en este tipo de carreteras los accidentes, cuando se producen, pueden tener consecuencias graves o incluso mortales, especialmente en puntos de acceso y cruces.

El eje de la actuación es la sustitución de varias intersecciones en T por dos glorietas de nueva construcción, con el objetivo de mejorar la seguridad y ordenar los movimientos de tráfico.

Actuación 1 (P.K. 2+300)

Sustitución de cruces con la A-7284 y un camino agrícola.

Construcción de una glorieta de 50 metros de diámetro.

Reordenación completa de accesos con carriles canalizados

Actuación 2 (P.K. 3+100)

Reordenación de dos intersecciones separadas por unos 200 metros.

Construcción de una glorieta de 56 metros de diámetro.

El proyecto detecta problemas de trazado en varios accesos, como: radios de giro reducidos; anchuras insuficientes en caminos secundarios; incorporación directa desde vías agrícolas; falta de capacidad de reacción en intersecciones en T.

La solución pasa por una reorganización completa de los flujos mediante glorietas, consideradas más seguras en este tipo de entornos.

La actuación incluye también mejoras adicionales, como la sustitución de la barandilla del puente sobre el río Guadalhorce por un pretil metálico adaptado a normativa vigente y el refuerzo del firme en el tramo entre las nuevas glorietas y hasta el kilómetro 5.