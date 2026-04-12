Marea Blanca en Málaga: cerca de 4.000 personas salen a la calle en defensa de la sanidad pública.

Imagen de la manifestación organizada por Marea Blanca este domingo en Málaga capital.

Las claves nuevo Generado con IA Unas 3.800 personas participaron en Málaga en una manifestación convocada por la plataforma Marea Blanca en defensa de la sanidad pública. La protesta denunció el presunto desmantelamiento del sistema sanitario público andaluz por parte de la Junta de Andalucía. El PSOE alertó sobre largas listas de espera en Málaga, con más de 240.000 personas pendientes de operaciones o consultas y una situación crítica en el Hospital Regional. IU y Por Andalucía criticaron el desvío de fondos públicos hacia la sanidad privada y exigieron reforzar la contratación de personal público.

La plataforma Marea Blanca ha vuelto a salir este domingo a la calle en Málaga en una movilización que ha congregado a unas 3.800 personas, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno basados en fuentes de la Policía Nacional.

La protesta, que ha contado con un marcado perfil político y social, se ha convertido en una protesta en toda regla contra lo que los colectivos y partidos de la oposición califican como un "plan deliberado de desmantelamiento" del sistema sanitario público andaluz por parte de la Junta de Andalucía.

La movilización ha servido de escenario para que las principales fuerzas de la oposición lancen una dura enmienda a la gestión sanitaria del presidente Juanma Moreno.

La delegación socialista, encabezada por Ana Villarejo (número dos al Parlamento por Málaga) y Carmen Martín (secretaria de Salud del PSOE de Málaga), ha respaldado la protesta denunciando que la provincia atraviesa su peor momento sanitario.

En este sentido, Villarejo ha denunciado que Málaga lidera los retrasos en Andalucía, con más de 240.000 personas esperando una operación o cita con el especialista.

Y Carmen Martín ha alertado de una situación crítica en el Hospital Regional, donde asegura que se están suspendiendo comités de tumores por falta de pruebas diagnósticas, biopsias y escáneres.

Según el PSOE, las demoras de hasta dos semanas en Atención Primaria y de años para cirugías están empujando a las familias a contratar seguros privados por miedo a que el sistema público no responda a tiempo.

Villarejo ha vinculado la solución a un cambio de gobierno el próximo 17 de mayo, prometiendo la contratación de 18.000 profesionales sanitarios bajo una hipotética presidencia de María Jesús Montero.

Por Andalucía e IU señalan a los "fondos buitre"

Desde Por Andalucía e IU, los mensajes se han centrado en el trasvase de fondos públicos hacia intereses privados.

Toni Valero, coordinador de IU Andalucía, ha afirmado que el Gobierno regional no tiene un proyecto para la tierra, sino un plan para hacer negocio con la salud de todos.

En esta misma línea, Ernesto Alba, cabeza de lista de Por Andalucía por Málaga, ha acusado a la Junta de dedicar la financiación pública a "engordar los bolsillos" de grandes grupos sanitarios privados.

Alba ha sentenciado que el modelo actual favorece a quien tiene dinero, mientras deja atrás a los trabajadores con menos recursos.

Por su parte, Toni Morillas, coordinadora provincial de IU, ha exigido revertir todos los conciertos sanitarios para dedicar íntegramente esos fondos a la contratación directa de personal público.