Málaga, en alerta este fin de semana por lluvia, posible granizo y olas de hasta 3 metros

Imagen de archivo de una granizada en Antequera. Twitter

Las claves nuevo Generado con IA La comarca de Antequera estará en aviso amarillo por lluvias intensas este sábado, con hasta 15 litros por metro cuadrado. La Aemet advierte de riesgo de tormentas y posible granizo en Antequera durante la tarde y noche del sábado. El domingo, el litoral de Sol, Guadalhorce y la Axarquía estará en alerta por vientos de 50-60 km/h y olas de hasta 3 metros.

Las lluvias regresan este fin de semana a la provincia de Málaga. Y, en algunos puntos, lo hace con fuerza.

Es el caso de la comarca de Antequera, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones.

La alerta estará vigente desde las 15:00 horas hasta las 23:59 horas de este sábado. Durante este periodo, según el organismo oficial, se pueden registrar hasta 15 litros por metro cuadrado.

La advertencia de la Aemet incluye, además, el riesgo de tormentas en este mismo intervalo de tiempo, que, se precisa, "ocasionalmente pueden ir acompañadas de granizo".

El domingo la situación mejorará en cuanto a la lluvia. Sin embargo, la Aemet fija en su mapa el aviso amarillo en el litoral de Sol y Guadalhorce-Málaga y la Axarquía.

Entre las 06:00 horas y las 18:00 horas pueden registrarse vientos del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.