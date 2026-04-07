La Junta de Andalucía pone ya fecha a la reapertura parcial del Hospital Pascual de Málaga

La reapertura permitirá reorganizar y ampliar servicios en otros centros sanitarios de Málaga, al liberar espacio en los pabellones General, Civil y el Centro José Estrada.

El hospital contará con 16 consultas externas de diversas especialidades y una Unidad de Continuidad Asistencial (UCA) con 12 puestos de atención y 4 consultas.

Las obras, iniciadas el 13 de febrero y valoradas en 3,49 millones de euros, se centran en la planta baja, con más de 2.000 metros cuadrados intervenidos.

La Junta de Andalucía prevé reabrir parcialmente el Hospital Pascual de Málaga antes de que termine 2026, con el objetivo puesto en noviembre.

La reapertura del viejo Hospital Pascual en Málaga capital se acerca. Los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, han realizado este martes una visita técnica a las obras de recuperación del inmueble.

Entre las previsiones está que la Unidad de Continuidad Asistencial y las 16 consultas externas entren en funcionamiento antes de fin de año.

Sanz ha explicado que las obras comenzaron el 13 de febrero y tienen un coste total de 3,49 millones de euros.

Según ha detallado, la actuación, que se está desarrollando en la planta baja del inmueble, en una superficie superior a los 2.000 metros cuadrados, permitirá la creación de 16 consultas externas de diferentes especialidades médicas y una Unidad de Continuación Asistencial (UCA) con 12 puestos de atención --ocho sillones y cuatro camas-- y cuatro consultas --tres consultas médicas y una de enfermería--, así como el traslado del área de contratación de la Central Provincial de Compras de Málaga.

🏥 Esta tarde hemos realizado con @CarolinaEspanaR una visita a la obra del Antiguo Hospital Pascual del @HRegionalMalaga que comenzó el pasado mes de febrero.



🏗 Se están adecuando los espacios para acoger la actividad asistencial y atendiendo a la particularidad del edificio,… pic.twitter.com/TNGpXx6tTh — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) April 7, 2026

En relación con las fases, Sanz ha aludido a que estos trabajos van en paralelo a la construcción del Hospital Virgen de la Esperanza, ya que "lógicamente lo que viene a cubrir es ese periodo también, de manera especial, de transición hasta que tengamos ese hospital imparable". "Esta infraestructura que hoy estamos desarrollando tiene mucho que ver con garantizar esa transición".

Así, ha incidido en que la puesta en funcionamiento está prevista en fases. En concreto, la mudanza del Área de contratación de la Central Provincial de Compras está prevista para la segunda semana de abril y su puesta en funcionamiento para el día 16 de abril, ha detallado el consejero.

La implantación de las 16 consultas externas de diferentes especialidades permitirá, además, reordenar y ampliar los servicios actuales en los pabellones General, Civil y Centro de Alta Resolución de Especialidades José Estrada, ya que se libera espacio.

Por su parte, la UCA, una unidad asistencial intermedia cuya finalidad es atender a pacientes crónicos con necesidades complejas, incorpora como un dispositivo pensado para pacientes que, estando en su domicilio, padecen reagudizaciones o que, tras el alta hospitalaria, necesitan la administración de tratamientos específicos y cuidados especializados en cortos períodos de tiempo, no superiores a 12 horas.

Durante su intervención el consejero ha explicado que se trata de "una visita técnica, una supervisión de obra". "Para mí era muy importante evaluar, hacer seguimiento y supervisar todos los avances que se vienen produciendo en torno a esta obra", ha abundado.

Precisamente, cuestionado por cuándo se va a abrir el Hospital Pascual para la asistencia sanitaria a los malagueños, ha explicado que el objetivo es que pueda hacerlo antes que finalice el año 2026. "Por lo tanto, eso quiere decir que el objetivo sería noviembre".