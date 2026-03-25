Renfe pone el Cercanías de Málaga a máxima potencia en Semana Santa: mil trenes y servicios de madrugada

Las claves nuevo Generado con IA Renfe activa un plan especial de Cercanías en Málaga del 29 de marzo al 5 de abril para Semana Santa. La programación incluye más de 1.000 servicios de tren y 868.000 plazas en las líneas C-1 y C-2. Habrá trenes especiales nocturnos, con salidas hasta las 2:50 desde Málaga y 3:40 desde Fuengirola en las noches clave. Los trenes de Cercanías funcionan con energía 100% renovable, ofreciendo una alternativa sostenible al coche privado.

Renfe ha activado un plan especial de Cercanías para la Semana Santa de Málaga, que se desarrollará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

Con el objetivo de atender el aumento de la movilidad con origen y destino la capital, ha diseñado una programación que incluye un total de 868.000 plazas en las líneas C‑1 (Fuengirola–Málaga Centro‑Alameda) y C‑2.

​En el conjunto de la semana circularán más de 1.000 servicios de Cercanías, de los cuales un 14% en la línea C‑1 serán trenes especiales en horario nocturno.

El refuerzo se concentrará especialmente en las noches del Miércoles al Jueves Santo y del Jueves al Viernes Santo, cuando el último tren desde Málaga Centro‑Alameda saldrá a las 2.50 horas y el último servicio desde Fuengirola lo hará a las 3.40 horas.

​Renfe subraya que este incremento de la oferta busca facilitar los desplazamientos entre la capital y los municipios de la Costa del Sol durante los días de mayor afluencia de público a las procesiones.

La operadora incide también en que los trenes de Cercanías se mueven con energía eléctrica con Garantía de Origen 100% renovable, por lo que presenta este dispositivo como una alternativa eficiente y más sostenible frente al vehículo privado.