Jornada negra en el Cercanías Málaga: cucarachas y una avería obligan a cancelar seis trenes en la C‑1

Otra jornada negra y repleta de incidencias en el servicio de Cercanías de Málaga. La avería de uno de los trenes a primera hora de este martes y la presencia de cucarachas en dos dispositivos, que han tenido que ser fumigados, han generado un problema mayúsculo para cientos de pasajeros que se han visto obligados a retrasar su viaje.

Atendiendo a la información oficial aportada por Renfe a través de sus canales de información al usuario, las incidencias han obligado a cancelar hasta seis circulaciones en la línea C1, que une Málaga con Fuengirola.

En concreto, estos son los trenes afectados

Cancelado el tren de las 7.10 h desde Málaga Centro Alameda a Fuengirola.

Cancelado el tren de las 8.10 h desde Fuengirola a Málaga Centro Alameda.

Cancelado el tren de las 8.50 h desde Málaga Centro Alameda a Fuengirola.

Cancelado el tren de las 9.40 h en sentido inverso, de Fuengirola a Málaga.

Cancelado el tren de las 11.10 h desde Málaga Centro Alameda a Fuengirola.

Cancelado el tren de las 11.40 h desde Fuengirola a Málaga Centro Alameda.

En todos los casos, los viajeros han sido encaminados al siguiente tren de la línea C‑1 en el mismo sentido.

Qué ha pasado en la C-2

El tren de las 8.00 h desde Málaga Centro Alameda a Álora ha circulado con 35 minutos de demora. El tren de las 9.40 h desde Málaga Centro Alameda a El Chorro ha acumulado 23 minutos de retraso. Por su parte, el tren de las 11.40 horas desde Málaga Centro Alameda a Álora ha sido cancelado, con viajeros derivados al siguiente C‑2.

La presencia de cucarachas viene siendo objeto de denuncia por parte del sindicato CGT, que ha dado voz a la queja de los empleados. Los trenes afectados han sido incorporados a la circulación tras los trabajos de limpieza y fumigación.

Desde Renfe se ha precisado que ha sido al inicio del servicio cuando se ha detectado la presencia "puntual" de cucarachas en dos trenes del servicio de Cercanías Málaga.

"De manera inmediata y siguiendo los protocolos establecidos, ambos trenes han sido retirados del servicio (no han llegado a circular) y desde primera hora de la mañana, los trenes afectados se encuentran en proceso de desinfección, para garantizar las máximas condiciones de higiene y seguridad antes de su reincorporación a la prestación del servicio", aclaran