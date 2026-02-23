Gran avance para la creación de un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos en Málaga: lleva 10 años cerrado

Las claves nuevo Generado con IA El antiguo edificio de Correos en Málaga, cerrado desde hace 10 años, se convertirá en un hotel de lujo tras la aprobación del cambio de uso. El futuro hotel de cinco estrellas contará con entre 178 y 200 habitaciones, varios restaurantes, salones de reuniones, tiendas y aparcamiento. El proyecto supondrá la creación de 150 empleos y una inversión de 1,6 millones de euros en la mejora del entorno urbano, incluyendo zonas verdes y mayor movilidad peatonal. El techo edificable del edificio aumentará, pero respetando la volumetría actual, para adaptarse a las nuevas instalaciones hoteleras.

Uno de los eternos proyectos en la capital de Málaga está más cerca de resolverse. Se da otro paso para que el antiguo edificio de Correos, que lleva 10 años cerrado y en mal estado de conservación, pueda convertirse en un hotel de lujo.

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que la Junta de Gobierno Local aprobará mañana martes el estudio de ordenación urbanística. Dicho de otra forma, se permitirá el cambio de uso del inmueble de equipamiento a hotelero.

Se da luz verde así al proyecto presentado por la empresa Nitsba Spain SL, dueña del edificio, para hacer allí un hotel de cinco estrellas en una de las mejores ubicaciones de la capital.

El hotel tendrá entre 178 y 200 habitaciones, varios restaurantes, salones de reuniones, tiendas y aparcamiento y supondrá la creación de 150 empleos.

Se incrementa el techo edificable, que pasa de 13.613,80 m² a 17.480,45 m², pero haciendo uso de la volumetría actual del edificio.

La aprobación de este proyecto debe llevar aparejada una mejora del entorno para los ciudadanos, que incluye el incremento y la renaturalización de espacios libres y zonas verdes y la mejora de la movilidad peatonal y sostenible.

Esa mejora del entorno supone una inversión de 1,6 millones de euros y supone la sustitución del acerado, la incorporación de arbolado, la creación de recorridos peatonales, instalación de mobiliario urbano y bancos frente a los locales en fachada y a la salida de la estación del Cercanías para generar actividad urbana y facilitar espacios de espera, entre otros aspectos.