AUGC alerta del avance del narcotráfico en Manilva y reclama más agentes y medios

Una narcolancha el pasado 30 de agosto en una playa en Casares

La delegación en Málaga de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado dos escritos dirigidos al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil y al subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas. En ellos advierte del aumento del narcotráfico en Manilva y su entorno.

La organización sostiene que el fenómeno guarda similitudes con lo ocurrido en el Campo de Gibraltar y reclama reforzar urgentemente la plantilla del Puesto Principal de Manilva, además de dotarlo con vehículos y medios técnicos adecuados para responder a la situación.

AUGC pide implantar medidas específicas para evitar que la delincuencia organizada se desplace desde zonas con fuerte control policial hacia municipios que carecen de suficiente capacidad operativa para hacerle frente.

El actual Puesto Principal de Manilva fue creado en 2023 para adaptar su estructura a la población y a su carácter turístico y costero. Sin embargo, la AUGC lamenta que esa transformación no haya venido acompañada del aumento de personal y recursos materiales necesarios.

La presión policial en el Campo de Gibraltar —resume la asociación— está provocando un desplazamiento progresivo de las redes criminales hacia localidades cercanas de la Costa del Sol, donde las unidades de la Guardia Civil tienen menos medios y agentes disponibles.

Según denuncia la organización, Manilva registra un incremento de robos y otros delitos vinculados a la falta de actividad preventiva. Esa carencia se agrava, señala, con el crecimiento estacional de población y la movilidad propia de una zona turística.

El denominado Plan Carteia reforzó con nuevas unidades la Comandancia de Algeciras, pero no se extendió a municipios malagueños con problemáticas similares. Manilva, subraya AUGC, ha quedado “operativamente descompensada”, sin personal ni equipamiento suficiente.

La asociación advierte de que los escasos recursos disponibles obligan a las patrullas locales a cubrir servicios en otros municipios, incluso hasta Marbella, dejando en ocasiones sin vigilancia efectiva amplias zonas del litoral occidental.

AUGC denuncia además la falta de vehículos capaces de acceder a caminos y zonas rurales utilizados como rutas de fuga de alijos, así como la ausencia de medios tecnológicos para combatir con eficacia el narcotráfico.

El colectivo describe un escenario cada vez más complejo, con narcolanchas que buscan refugio en la costa malagueña durante los temporales y actúan “con total impunidad”. A su juicio, la Guardia Civil afronta al crimen organizado “en condiciones precarias y con escasos recursos”.

Por ello, AUGC insiste en reforzar las plantillas, dotar de embarcaciones y equipamiento adecuados a las unidades costeras y reconocer la labor de los agentes en un contexto de creciente violencia y riesgo para su integridad.