Atropellan a un turista de 30 años nada más llegar a Málaga: cruzó de forma indebida

El lugar donde ha tenido lugar el accidente.

Las claves nuevo Generado con IA Un turista de 30 años fue atropellado junto al aeropuerto de Málaga tras llegar de vacaciones. El accidente ocurrió cuando el hombre y sus amigos cruzaron la carretera MA21 de forma indebida. El herido sufrió fracturas en la pierna izquierda y la cadera y fue trasladado al Hospital Regional. Personal sanitario y Policía Local acudieron al lugar del suceso para asistir al herido.

No se puede empezar de peor forma un viaje. Un joven de 30 años ha sido atropellado este lunes en Málaga junto al aeropuerto cuando acababa de llegar de vacaciones.

El accidente se ha debido a una imprudencia del hombre, que ha cruzado la MA21, a la altura del aeropuerto, junto con un grupo de amigos de forma indebida.

Debieron pensar que era la forma más fácil de llegar a la otra acera sin contar con que los vehículos circulan por esa carretera a gran velocidad.

Afortunadamente el turista no ha muerto, pero sí ha sufrido diversas fracturas en la pierna izquierda y en la cadera por lo que ha sido trasladado al Hospital Regional.

Hacia el lugar se han desplazado personal sanitario y efectivos de la Policía Local.