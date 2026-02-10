Las zonas de Málaga afectadas por las borrascas de los últimos meses podrán solicitar ayudas para su recuperación

El paso de la borrasca Leonardo por Ronda, en fotos Álex Zea / Europa Press Ronda

Entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 se han registrado un total de 76 episodios catastróficos en la Península que han provocado daños de todo tipo en numerosas comarcas de 14 comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta.

Durante estos meses se registraron múltiples episodios de lluvias persistentes, inundaciones, viento y fenómenos costeros que afectaron, entre otras, a las comunidades de Galicia, Illes Balears, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

Por ello el Gobierno ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil todos los territorios que han tenido que hacer frente a la persistente inestabilidad atmosférica caracterizada por la sucesión de lluvias intensas, viento fuerte, nevadas, descensos térmicos y fenómenos costeros.

Son 76 emergencias comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) durante ese periodo que obligaron a las autoridades autonómicas a activar las distintas situaciones operativas de sus respectivos planes autonómicos de protección civil.

De manera excepcional, el acuerdo del Consejo de Ministros incluye determinados sucesos acaecidos en Galicia y Ceuta aun cuando la situación operativa comunicada al CENEM no superó la fase de preemergencia o situación operativa 0.

Ayudas del Ministerio del Interior

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, el acuerdo recoge ya una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en el que se produjo la emergencia y cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior.

Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia.

Además, el departamento estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico en trámites como el duplicado de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, así como las tasas por expedición del DNI.

Borrascas más significativas

Destaca la borrasca ‘Emilia’, que intensificó las precipitaciones, el viento y el temporal marítimo en Andalucía, la Región de Murcia, Cataluña, Galicia e Illes Balears, donde afectó a infraestructuras viarias, servicios básicos y zonas litorales.

En enero de 2026 se mantuvo el patrón de inestabilidad con la borrasca ‘Francis’, asociada a precipitaciones relevantes, nevadas y episodios de inclemencias invernales. Después se produjo una nueva sucesión de temporales vinculados a las borrascas ‘Harry’, ‘Ingrid’, ‘Joseph’ y ‘Kristin’, que provocaron nevadas, lluvias, viento, ola de frío y fenómenos costeros, que afectaron, entre otras, a Cataluña, Castilla y León, Illes Balears, Extremadura, Comunidad de Madrid y Galicia, con impacto en la movilidad, la vialidad invernal y los servicios esenciales.

A comienzos del mes de febrero de 2026, el paso de la borrasca ‘Leonardo’ ha intensificado la adversidad meteorológica con precipitaciones persistentes, vientos fuertes y temporal marítimo en varias comunidades autónomas y Ceuta, situación agravada con el paso de la borrasca ‘Marta’, que da continuidad a este escenario de inestabilidad con nuevos riesgos hidrometeorológicos y afecciones en zonas ya impactadas por episodios anteriores.