Madruga de terremotos en Málaga: se registran hasta once temblores en la Serranía de Ronda

Las claves nuevo Generado con IA Se registraron once terremotos de baja intensidad en la Serranía de Ronda durante la madrugada, según el Instituto Geográfico Nacional. Los seísmos se localizaron en Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Benaoján, Montejaque y Cuevas de Becerro, con magnitudes entre 1,5 y 2,3. En la última semana, la zona ha experimentado 105 terremotos de baja magnitud, aunque solo 17 fueron sentidos por la población y sin daños materiales. Expertos del CSIC y el IGN descartan que exista una relación entre estos movimientos sísmicos y las recientes lluvias intensas en la región.

La tierra sigue temblando bajo los pies de los vecinos de la Serranía de Ronda. A una semana en la que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró más de un centenar de terremotos de pequeña intensidad en municipios de las provincias de Málaga y de Cádiz hay que sumar este martes una jornada en la que se contabilizaron once seísmos.

De acuerdo con la información aportada por el IGN, cuatro de los episodios se han localizado en Cortes de la Frontera; cuatro en Jimera de Líbar; uno en Benaoján; uno en Montejaque, y uno en Cuevas de Becerro.

Y todo ello en una franja horaria ciertamente limitada. En concreto, el primer episodio fue registrado a las 00:15:19 horas en Cortes de la Frontera, con una intensidad de 2,3, mientras que el último (hasta el momento) ha tenido lugar en Cuevas del Becerro, con 1,7 grados, a las 08:10:48 horas.

Esta es la relación completa:

1.7 mbLg CUEVAS DEL BECERRO 08:10:48

2.0 mbLg MONTEJAQUE 07:21:33

1.9 mbLg JIMERA DE LÍBAR 07:18:17

1.8 mbLg BENAOJÁN 06:52:11

1.9 mbLg JIMERA DE LÍBAR 05:29:46

1.8 mbLg JIMERA DE LÍBAR 04:51:53

1.5 mbLg CORTES DE LA FRONTERA 03:49:20

2.0 mbLg JIMERA DE LÍBAR 02:33:09

1.5 mbLg CORTES DE LA FRONTERA 02:24:16

1.6 mbLg CORTES DE LA FRONTERA 02:15:41

2.3 mbLg CORTES DE LA FRONTERA 00:15:19

2.3 mbLg BENALAURÍA 10:19:26

2.3 mbLg BENADALID 10:18:03

Una secuencia de terremotos que viene a sumarse a lo ocurrido durante la última semana, en un territorio claramente afectado por el paso de las borrascas Leonardo y Marta.

En este periodo el organismo estatal ha notado una intensa actividad sísmica en el suroeste malagueño y parte de la provincia de Cádiz. En total, 105 terremotos de baja magnitud, comprendidos entre 1,2 y 3,6, localizados entre la Sierra de Grazalema y la costa de Estepona.

De todos ellos, 17 seísmos fueron sentidos por la población, con intensidades máximas de III a IV en la escala macrosísmica europea, lo que se traduce en vibraciones claras en el interior de viviendas pero sin capacidad destructiva.

Pese a que en un principio se manejó la idea de que ciertos episodios tuviesen relación con las fuertes lluvias, técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN) explican que "no existe una evidencia científica actualmente que vincule la acumulación de movimientos sísmicos en la Serranía de Ronda (Málaga), habituales en la zona, con el episodio de lluvias persistentes".