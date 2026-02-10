Los efectos del temporal mantienen sin clase a 23 colegios en Andalucía, incluidos dos en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El temporal provocado por la borrasca Leonardo mantiene cerrados 23 colegios en Andalucía, incluyendo dos en Málaga. En la provincia de Cádiz se concentra el mayor número de cierres, con 11 centros afectados y suspensión total de clases en Grazalema y Torre Alháquime. Además de los cierres de centros, 25 rutas de transporte escolar permanecen sin servicio debido a los daños y cortes en carreteras. El alumnado de los centros afectados continúa con clases a distancia mientras se restablecen los accesos y se reparan los desperfectos.

Los efectos de la borrasca Leonardo siguen dejándose notar en la provincia de Málaga y otros puntos de Andalucía.

Aunque no en forma de lluvia, los desperfectos causados la semana pasada obligan a mantener cerrados y sin clases presenciales dos centros escolares de la provincia.

En concreto, son el CPR Alto Genal, de Cartajima, y el CPR Alto Genal, con sede en Parauta. Ninguno de ellos podrá abrir sus aulas por los efectos del temporal.

En paralelo, hay cuatro rutas de transporte escolar de la provincia que seguirán sin servicio por cortes en las carreteras o problemas de acceso.

En estos centros, el alumnado continuará con las clases a distancia conforme a sus proyectos educativos, mientras se normaliza la situación de accesos tras el temporal de los últimos días.

23 centros afectados en toda Andalucía

Aunque la mayoría de los centros de la comunidad abrirán con normalidad, Andalucía registra mañana un total de 23 centros educativos sin clases presenciales por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso o daños en instalaciones. El reparto es el siguiente:

Almería: 0 centros.

Cádiz: 11 centros.

Córdoba: 0 centros.

Granada: 2 centros.

Huelva: 0 centros.

Jaén: 2 centros.

Málaga: 2 centros.

Sevilla: 6 centros.

La provincia de Cádiz concentra el mayor número de cierres:

Grazalema y Torre Alháquime: suspensión de la actividad lectiva en todos sus centros educativos.

Además, cierres puntuales en:

El Gastor: EI El Gastor.

Jimena de la Frontera: IES Hozgarganta.

San Martín del Tesorillo: IES Azahar.

Zahara de la Sierra: CEIP Maestro Juan María Marín y EI La Rayuela.

En Granada se ven afectados el CEIP Berta Wilhelmi (Pinos Genil) y el CPR Ribera de Aguas Blancas (Quéntar‑Dúdar).

En Jaén, el IES Cástulo (Linares) imparte la ESO de forma telemática mientras el resto de enseñanzas se reubican en otros centros, y la EOI Carlota Remfry traslada a su alumnado al IES Reyes de España.

En Sevilla, la suspensión alcanza al IES Virgen del Rosario (Benacazón), las escuelas infantiles La Milagrosa y Nuestra Señora de Valme (Dos Hermanas), el CEIP El Valle (Écija), el CEIP Peña Luenga (El Castillo de las Guardas) y el CEIP Alpesa (Villaverde del Río).

25 rutas de transporte escolar sin servicio

Además de los cierres de centros, el temporal obliga a dejar en tierra 25 rutas de transporte escolar en la jornada del 11 de febrero por problemas de acceso o cortes de carretera: