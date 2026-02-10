Caos en el Cercanías de Málaga: decenas de trenes suprimidos en la C1 y C2 por incidencias operativas

Las claves nuevo Generado con IA Decenas de trenes de Cercanías en Málaga han sido suprimidos en las líneas C1 y C2 por incidencias operativas. Las afectaciones se deben principalmente a la continuidad de la huelga por parte de sindicatos minoritarios, aunque los mayoritarios ya la han desconvocado. La línea C1, que conecta Málaga capital con Fuengirola, ha sido la más afectada, registrando casi una veintena de circulaciones suspendidas. Renfe advierte que, aunque los paros han terminado, pueden producirse demoras y alteraciones hasta recuperar completamente la normalidad en el servicio.

Los datos del pasado mes de enero permitieron constatar que los trenes de Cercanías de Málaga sufren al menos una incidencia diaria. La media se ve claramente rota este martes 10 de febrero, cuando, según los datos oficiales aportados por Renfe, se acumulan desde primera hora los problemas en las circulaciones.

Y muchas de ellas en la C1, que une Málaga capital con Fuengirola, convertida con el paso de los años en el trazado más rentable de toda España. Ya casi se registra una veintena de circulaciones afectadas, sin servicio “por incidencia operativa”.

Desde la compañía informan a EL ESPAÑOL de Málaga de que se trata de "afectaciones puntuales derivadas de la huelga".

"La normalidad se recupera progresivamente, una vez desconvocados los paros. Se pueden producir puntualmente algunas demoras y alteraciones del servicio hasta que se restablece por completo la normalidad", indican.

Hay que recordar que este lunes los sindicatos mayoritarios levantaron la huelga convocada para el lunes, para este martes y para mañana miércoles. Sin embargo, hay varias organizaciones minoritarias que decidiron seguir adelante con la protesta.

Estos son los trenes afectados hasta el momento:

ℹ️ Tren con salida a las 05:55h de la estación de Málaga Centro Alameda y con destino Fuengirola no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-1

ℹ️ Tren con salida a las 06:45 h de la estación de Fuengirola y con destino Málaga Centro Alameda no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-1

ℹ️ Tren con salida a las 06:50h de la estación de Málaga Centro Alameda y con destino Fuengirola no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-1

ℹ️ Tren con salida a las 07:40 h de la estación de Fuengirola y con destino Málaga Centro Alameda no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-1

ℹ️ Tren con salida a las 07:10h de la estación de Málaga Centro Alameda y con destino Fuengirola no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-1

ℹ️ Tren con salida a las 08:00 h de la estación de Fuengirola y con destino Málaga Centro Alameda no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-1

ℹ️ Tren con salida a las 07:50h de la estación de Málaga Centro Alameda y con destino Fuengirola no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-2

ℹ️ Tren con salida a las 08:00h de la estación de Málaga Centro Alameda y con destino Álora no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-1

ℹ️ Tren con salida a las 08:40 h de la estación de Fuengirola y con destino Málaga Centro Alameda no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-2

ℹ️ Tren con salida a las 08:53h de la estación de Álora y con destino Málaga Centro no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-1

ℹ️ Tren con salida a las 08:30h de la estación de Málaga Centro Alameda y con destino Fuengirola no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-1

ℹ️ Tren con salida a las 09:20 h de la estación de Fuengirola y con destino Málaga Centro Alameda no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-1

ℹ️ Tren con salida a las 09:10h de la estación de Málaga Centro Alameda y con destino Fuengirola no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-1

ℹ️ Tren con salida a las 10:00 h de la estación de Fuengirola y con destino Málaga Centro Alameda no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-2

ℹ️ Tren con salida a las 09:40h de la estación de Málaga Centro Alameda y con destino Álora no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-2

ℹ️ Tren con salida a las 10:55h de la estación de Álora y con destino Málaga Centro no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-2

ℹ️ Tren con salida a las 09:30h de la estación de Málaga Centro Alameda y con destino Fuengirola no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias.

[9:22, 10/2/2026] Cercanías Málaga. Línea C-1

ℹ️ Tren con salida a las 10:20 h de la estación de Fuengirola y con destino Málaga Centro Alameda no presta servicio por incidencia operativa. Sentimos las molestias. Línea C-1