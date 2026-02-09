Huelga en Renfe: estos son los trenes de Cercanías y AVE que funcionarán en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La huelga ferroviaria afectará a Málaga los días 9, 10 y 11 de febrero, con servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes. Se garantiza el 75% de trenes de Cercanías en hora punta y el 50% el resto del día, 65% en Media Distancia y 73% en Alta Velocidad/Larga Distancia. Se mantienen trenes esenciales en rutas como Sevilla–Málaga, Málaga–Granada, Madrid–Málaga y Barcelona–Málaga. Los servicios mínimos buscan evitar la masificación en andenes y asegurar la movilidad de los viajeros habituales.

La huelga del sector ferroviario, convocada para este lunes, el martes 10 y el miércoles 11 de febrero se va a sentir de manera clara sobre las ya complicadas circulaciones ferroviarias de la provincia de Málaga.

De acuerdo con los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para estas tres jornadas de protesta laboral, se garantizan una parte sustancial de los trenes con origen o destino Málaga.

La resolución, firmada por el secretario de Estado José Antonio Santano, asegura tanto Cercanías como Media Distancia y Alta Velocidad/Larga Distancia, con especial protección para los enlaces con Madrid, Barcelona, Sevilla y Granada.

​​El paro, convocado por el Comité General de Empresa de Renfe y los sindicatos SEMAF, CCOO, UGT, SFF‑CGT, SF‑I y Alternativa Ferroviaria, afecta a todo el personal del Grupo Renfe en el conjunto del país.

Pese a su carácter general, Transportes considera el ferrocarril un servicio esencial y fija porcentajes mínimos muy altos: 75% de los trenes de Cercanías en hora punta y 50% el resto del día, 65% en Media Distancia, 73% en Alta Velocidad/Larga Distancia y 21% en mercancías.

​​Media Distancia

En Media Distancia, el documento protege el 65% de los servicios estatales y concreta tren a tren los que se mantienen como esenciales, entre ellos todos los principales enlaces de Málaga con Sevilla y Granada.

En la relación Sevilla–Málaga–Sevilla , los servicios mínimos incluyen, todos los días 9, 10 y 11: Sevilla Santa Justa–Málaga María Zambrano: trenes 8075 (06:20–08:21), 8085 (07:51–09:57), 8175 (17:22–19:28), 8195 (20:16–22:15) y 33155 (15:41–17:55). Málaga – Sevilla Santa Justa: trenes 8665 (06:35–08:44), 8785 (18:18–20:23), 8705 (20:15–22:21), 33695 (09:07–11:19) y 33745 (14:28–16:28).

La relación Málaga–Granada también queda blindada con cuatro trenes diarios: 8815 (Málaga–Granada, 09:25–10:43) y 8855 (20:20–21:37), y en sentido inverso 8915 (Granada–Málaga, 07:36–09:00) y 8955 (18:29–19:54).

AVE y Larga Distancia

En Alta Velocidad y Larga Distancia, la Secretaría de Estado impone un 73% de servicios mínimos y detalla 723 trenes de Renfe que sí circularán, de un total de 995 afectados. Entre ellos figura una batería de AVE entre Málaga y Madrid, así como varias conexiones con Barcelona.

Para la relación Madrid–Málaga , la resolución incluye, entre otros, los siguientes trenes, que se repiten como esenciales los días 9, 10 y 11: ​ Madrid Puerta de Atocha–Almudena Grandes → Málaga María Zambrano: 2082 (08:30–11:15), 2102 (10:35–13:44), 2122 (12:35–15:20), 2152 (15:35–18:17), 2172 (17:30–20:09), 2182 (18:35–21:45), 2192 (19:50–22:40) y 2202 (20:35–23:34). Málaga María Zambrano → Madrid P. Atocha‑Almudena Grandes : 2073 (07:05–09:44), 2083 (07:53–10:36), 2123 (12:01–14:46) y 2203 (20:05–22:58), entre otros.

, la resolución incluye, entre otros, los siguientes trenes, que se repiten como esenciales los días 9, 10 y 11: Además, se protegen los principales trenes directos entre Barcelona y Málaga: 2692 (Barcelona‑Sants–Málaga, 05:50–12:28) y 2712 (08:00–14:19) en sentido norte‑sur, y 2753 (Málaga–Barcelona, 14:56–20:34) y 2783 (17:57–23:59) en sentido inverso.

​La resolución también recoge servicios parciales vía Antequera Santa Ana, como el 2193 Málaga–Antequera (18:52–19:10), que forman parte de la malla de larga distancia en Andalucía.

Cercanías Málaga: 75% en punta

Aunque el documento no detalla tren a tren las circulaciones de Cercanías, sí establece el nivel mínimo para el núcleo de Málaga, donde las líneas C1 y C2 transportan a unos 27.000 viajeros en un día laborable tipo.

Entre las 06:00 y las 09:00, de 13:30/14:00 a 15:30/16:00 y de 18:30 a 20:30 circulará el 75% del servicio habitual; el resto del día, el 50%.

​El Ministerio justifica este nivel tan alto por la necesidad de evitar "masificación de andenes y estaciones en horas punta" y el colapso del tráfico viario si una parte importante de los usuarios se desplazara al vehículo privado o al autobús interurbano.

