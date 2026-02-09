Adiós viejo colegio Intelhorce, bienvenido nuevo CEIP: comienzan las obras con una inversión de 6,7 millones
El centro de primaria y secundaria será construido en la misma parcela donde estaba el anterior, que presentaba graves problemas en sus infraestructuras, en un plazo de 15 meses.
Las claves
El viejo colegio Intelhorce en Campanillas será historia y se hará en su lugar uno completamente nuevo. Las obras han empezado con una inversión de 6,7 millones de euros y se espera que pueda estar finalizado en 15 meses.
El CEIP Intelhorce presentaba graves problemas en sus infraestructuras. Tantos que se ha optado por demolerlo y construir otro encima. El alumnado, mientras tanto, está en el CEIP El Tarajal.
Según han informado desde la Junta de Andalucía, el nuevo CEIP Intelhorce tendrá una línea de infantil y otra de primaria y se ampliará a dos en una segunda fase. De inicio habrá plazas para 225 alumnos.
Se va a hacer nuevo y será, por tanto, moderno. Además de las diversas clases, tendrá gimnasio, biblioteca, salón de usos múltiples, secretaría y archivo, conserjería y reprografía, despacho de dirección, despacho de jefatura de estudios, sala de profesorado y despachos para el AMPA y alumnado.
También habrá un comedor con cocina, sala de instalaciones y cuarto de limpieza y basura. En las zonas exteriores se dispondrán sendos porches (uno para infantil y otro para primaria), aulas exteriores de infantil, zonas de juegos de infantil y primaria, pista polideportiva y huerto.
Tendrá paneles solares fotovoltaicos, bioclimatización mediante refrigeración adiabática, ventilación cruzada, soleamiento adecuado o posibilidad de renovación nocturna del aire.