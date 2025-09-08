Aviso amarillo en el litoral de Málaga este martes: se espera fuerte viento y oleaje

Si estabas pensando desconectar de la jornada laboral este martes pasando un rato en la playa, parece que no será la mejor opción, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral malagueño desde las doce de la mañana de este 9 de septiembre.

El aviso, de nivel amarillo, estará vigente desde las 12.00 horas de este martes por viento del oeste y suroeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros. En cuanto a las temperaturas, estas se situarán entre los 23 y los 30 grados.

En este tipo de jornadas, desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía siempre recomiendan retirar objetos que puedan ser arrastrados en balcones y alejarse de paseos marítimos, espigones y playas. Muchas veces un selfie puede ser un verdadero peligro. Muchas personas han perdido la vida en este tipo de accidentes.

Respecto al resto de la semana, en la capital se prevé que las nubes se marchen a partir del miércoles, cuando reinará el sol. Eso sí, las temperaturas de inicio se mantendrán estables, situándose en los 30 grados de máxima y los 22 de mínima. De las precipitaciones como las que ahora mismo azotan a Cataluña y la Comunidad Valenciana, así como las Baleares; de momento, no aparecerán por la Costa del Sol, que sigue haciendo honor a su nombre.

En Tarragona ha sido incluso necesario activar el aviso rojo por fuertes precipitaciones que podrían tender a ser torrenciales. Se podían acumular más de 90 mm en una hora en el prelitoral y litoral sur.