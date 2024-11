Miedo (y hasta histeria) en Málaga ante los posibles efectos de una nueva DANA: todo el mundo está en vilo

El 29 de octubre una DANA castigó con dureza a Málaga. Cayeron hasta 170 litros por metro cuadrado en la zona del Guadalhorce, se desbordó el río que lo atraviesa destrozando todo lo que pillaba a su paso y hasta descarriló un AVE. Aemet activó el aviso amarillo, luego el naranja y posteriormente el rojo. Falleció una persona.

Dos semanas después hay, de nuevo, aviso rojo por lluvias en Málaga y se esperan este miércoles hasta 120 litros por metro cuadrado. No es la primera DANA ni será la última. Pero, tras más de 220 muertos en Valencia, el miedo y hasta la histeria se han apoderado de Málaga.

No se habla de otra cosa en la provincia. En los bares, en los gimnasios, en los trabajos... Los grupos de whatsapp de padres echaban humo ante la duda de si los niños tenían que ir o no a los colegios. La Junta de Andalucía suspendió las clases en los colegios e institutos, aunque muchos padres ya decían que no iban a llevar a sus hijos a clase. También suspendió clases la universidad. Muchos ciudadanos han hecho acopio de agua o comida en los supermercados.

Se han cancelado multitud de eventos sociales o deportivos previstos para este miércoles. El Málaga CF ha anulado su entrenamiento, el club de balonmano Costa del Sol no irá a Elda a disputar su partido, Monda ha cerrado su colegio, Benalmádena ha clausurado las guarderías...

En Aemet hay ahora casi más tensión que en plena Semana Santa, cuando todas las cofradías llaman constantemente para ver la posibilidad de lluvia.

Hace dos semanas, en una situación similar, nadie hizo caso ni se cerró nada. Las tremendas imágenes de Valencia han hecho ver lo que una DANA de estas características puede causar. Por primera vez, se empieza a tomar en serio.

Las propias administraciones se han curado en salud y, para evitar dejadez como ocurrió en la provincia valenciana, muchos ayuntamientos han lanzado diversos comunicados alertando de la situación y pidiendo prudencia.

La Junta de Andalucía mantiene activada la fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía. Piden que se quiten coches aparcados en los cauces de los ríos, aunque estén secos, y que se atienda siempre la información oficial, huyendo de bulos.

El Ayuntamiento de Málaga ha informado este martes del dispositivo especial que ya tiene activado ante el aviso de lluvias torrenciales. Alhaurín de la Torre, Antequera, Marbella, Torremolinos, Fuengirola o Mijas han activado planes de emergencia por lo que pueda pasar.

Félix Lozano, alcalde de Pizarra, una de las localidades más afectadas en la anterior DANA y que puede sufrir graves consecuencias de nuevo este miércoles, ha pedido a sus vecinos que "nadie se haga el valiente" y que estén en sus casas el mayor tiempo posible.

Se esperan lluvias muy fuertes en Málaga. Habrá, si se cumplen las estimaciones, inundaciones en varios municipios y se cruzan los dedos para que no haya víctimas mortales y se produzcan los menores daños materiales posibles.

En cualquier caso, la población de Málaga, tras la tragedia de Valencia, sí se lo está tomando en serio. Puede que incluso de forma excesiva en algunos aspectos, pero ya se sabe que es mejor prevenir que curar.