La emotiva imagen que deja la DANA en Málaga: así ha sido el rescate de una menor en Álora

A lo largo de este difícil martes en la provincia de Málaga con las tormentas y lluvias como principales protagonistas, han tenido lugar diferentes rescates de vecinos aislados en puntos como Álora y Pizarra, dos zonas muy afectadas por la crecida del río Guadalhorce.

En Álora una familia completa ha tenido que ser rescatada de su vivienda por la Guardia Civil. Así, la imagen del momento en el que el helicóptero de la Guardia Civil salva a una menor de edad deja, sin duda, la cara más amable de un día en el que en la provincia de Málaga se han contabilizado más de 300 incidencias.

En el vídeo se aprecia cómo el guardia civil baja del helicóptero con la menor en brazos hasta dársela a un familiar, que se funde en un abrazo con la pequeña, a la que se ve en shock por lo vivido en las últimas horas.

Durante la jornada se han registrado precipitaciones intensas en la localidad malagueña de Álora, que han superado los 150 litros por metro cuadrado en las últimas doce horas en el azud de Paredones, y han desbordado el río Guadalhorce, lo que ha hecho que cerca de una treintena de coches hayan sido arrastrados por el agua y varias viviendas rurales se encuentren anegadas completamente.

Coches en Álora. EFE

Entre los afectados también se encuentra Juan Manuel, un trabajador de Leba que en el momento de la crecida del río se encontraba en Benalmádena por motivos laborales y la corriente ha acabado llevándose su vehículo. "Cuando he llegado ya era demasiado tarde. Me he pegado un ratazo llorando. Lo ha destrozado todo", dice el aloreño, que lamenta que la DANA se ha cebado con él y sus compañeros, pues son varios los que han perdido sus coches.





Según datos de la red Hidrosur de la Junta de Andalucía, en la provincia de Málaga se han registrado más de 140 litros por metro cuadrado en diversos puntos, como los embalses del Guadalteba y Conde del Guadalhorce. En las próximas horas está previsto que siga lloviendo de manera general en la provincia de Málaga, aunque de inicio el riesgo es más ligero (hay aviso amarillo en Sol y Guadalhorce por lluvias y tormentas desde la medianoche y hasta las nueve de la mañana).