Así es el magnífico pueblo de Málaga ideal para practicar senderismo: tiene el mejor clima de Europa

El otoño, junto con la primavera, se posicionan como las estaciones perfectas para emprender rutas de senderismo que desafíen la montaña. Y en este sentido, Málaga es uno de los paraísos de los españoles amantes del senderismo, gracias a su variada geografía que incluye montañas, valles, acantilados y paisajes de costa.

La provincia cuenta con rutas para todos los niveles, desde principiantes hasta senderistas avanzados, y además, ofrece experiencias únicas que combinan naturaleza, cultura e historia.

No obstante, y como es obvio, no toda la provincia dispone de los mismos senderos ni desfiladeros para practicar este deporte tan común. Precisamente, uno de los mejores pueblos de Málaga para hacer senderismo lo encontramos a menos de una hora de la ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima.

Torrox, Málaga

Concretamente estamos hablando de Torrox, un municipio encantador situado en la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía, España. Es parte de la comarca de la Axarquía y se encuentra a unos 4 kilómetros del mar Mediterráneo.

Es famoso por su clima, considerado uno de los mejores de Europa, gracias a las temperaturas suaves tanto en verano como en invierno, que rara vez caen por debajo de los 10°C. Este clima suave durante todo el año lo convierte en un lugar ideal para recorrer sus rutas en cualquier estación.

En Torrox se encuentran algunos de los senderos más recomendados en la zona, donde se pueden explorar montañas, valles, ríos y caminos rurales llenos de encanto andaluz.

De hecho, una de las caminata de senderismo más popular que podemos encontrar en este municipio es la que está ubicada en la Sierra de Tejeda y Almijara, ya que permite acceder a rutas de montaña de gran belleza.

Este parque natural ofrece rutas como la del Pico El Lucero (también conocido como el Raspón de los Moriscos), uno de los picos más emblemáticos de la sierra.

Esta ruta, de dificultad moderada-alta, lleva a los senderistas a través de paisajes de pinos y montañas, culminando en una cima con impresionantes vistas de toda la Axarquía y del mar.

Otras rutas

No obstante, esta no es la única ruta de senderismo que destaca en la cercanía de Torrox. Además, de la Sierra de Tejeda y Almijara, hay muchas otras que no podemos dejar pasar si queremos disfrutar de un paisaje increíble.

De hecho, la ruta del Río Torrox es otra parada obligatoria para los amantes del deporte. Esta ruta es perfecta para el verano, ya que sigue el curso del río Torrox, ofreciendo zonas donde es posible refrescarse en pozas naturales.

Es una caminata moderada que serpentea entre cañones y vegetación mediterránea, y es ideal para quienes buscan una experiencia de senderismo combinada con el disfrute del agua. La senda atraviesa pequeñas cascadas y parajes de gran belleza, haciendo que el trayecto sea dinámico y refrescante.

Igualmente, otra ruta que no puede faltar en esta lista es la de la Caleta de Maro a Torrox Costa. Este sendero costero es perfecto para quienes buscan una caminata ligera con vistas al mar.

Desde la Caleta de Maro hasta Torrox Costa, el camino sigue el litoral, ofreciendo vistas de calas, acantilados y playas.

Esta es una ruta fácil, perfecta para disfrutar del paisaje marino y tomar un descanso en alguna playa. Además, se puede hacer en un solo día y culminar el recorrido en Torrox Costa, donde es posible relajarse en el paseo marítimo.

Qué visitar en Torrox

Tal y como hemos mencionado anteriormente, Torrox es un encantador pueblo en la Costa del Sol, conocido por tener el mejor clima de Europa y ofrecer una mezcla de playas, cultura y naturaleza que atrae a visitantes de todo el mundo.

El Faro de Torrox es uno de los lugares más emblemáticos de la localidad. Construido en el siglo XIX, ofrece una vista panorámica del mar, ideal para contemplar el atardecer. En los alrededores del faro, se encuentran restos arqueológicos romanos, que incluyen termas, una necrópolis y antiguos hornos de salazón.

Asimismo, para los más aventureros, el Barranco de la Rabita es una opción emocionante. Este barranco permite practicar barranquismo en medio de la naturaleza, explorando cuevas, saltando en pozas y disfrutando de paisajes impresionantes.

La verdad es que no hay lugar a dudad de que este es un destinio inolvidable para los que buscan una aventura en contacto directo con la naturaleza.