José Arcadio 'El Melillero' vuelve por unos días a la cárcel de Archidona: el martes se enfrenta a un nuevo juicio

José Arcadio 'El Melillero', condenado a 41 años y tres de cárcel por intentar asesinar con ácido sulfúrico a su expareja y a la amiga de esta en Cártama, en enero de 2021, vuelve a estar en la provincia de Málaga. En concreto, en la cárcel de Archidona.

El próximo martes, José Arcadio tiene que acudir nuevamente a un juicio penal en la Audiencia Provincial, y es por ello que ha sido trasladado desde el centro penitenciario de Zuera, en Zaragoza, donde se encontraba en estos momentos.

La peculiaridad de este traslado es que la presencia de 'El Melillero' en Archidona acabó causando la destitución de la que fuera directora de la cárcel Málaga II, Noelia Moreno. El cese, en concreto, se produjo tras filtrarse en medios y redes sociales una videollamada de El Melillero con su actual pareja desde la cárcel.

En los vídeos, se le podía ver vistiendo marcas de lujo y fumándose un cigarro en un ambiente que no se asemejaba al que uno imagina en el interior de una cárcel, llegando incluso a echarse unos bailes. Sin embargo, el reo se encontraba dentro de la cabina autorizada para hacer estas comunicaciones, por lo que no estaba haciendo nada que no estuviera permitido.

Según explicó Moreno a sus compañeros a través de un comunicado, aquella videollamada se produjo cuando ella estaba "ausente por vacaciones". La exdirectora finalizó su cargo el pasado 31 de enero de 2024. En aquel escrito, Moreno explicaba que como cualquier profesional "debe tomar decisiones" y que tenía "numerosos detractores".

La destitución también llegaba por "la ausencia de comunicación al Juzgado de Violencia Penitenciaria de una sujeción mecánica sanitaria en el mes de julio de 2023, junto con la correcta cumplimentación de la documentación generada", algo que según dijo, también ocurrió estando de vacaciones. Así, manifestó que, en cuanto lo supo, se subsanó.

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias también apoyaron su decisión señalando que se trasladó a un juzgado un pendrive con imágenes que no se podían visualizar, algo que ocurrió, según la exdirectora del centro, cuando ella también estaba de descanso.

Moreno entró a dirigir esta cárcel en 2018, cuando se inauguró, y con su destitución se produjo el primer cambio de dirección en esta prisión. En su último día, sus compañeros la despidieron con un paseíllo y ramos de flores, lo que deja entrever lo bien mirada que estaba en su plantilla. Tras años en Archidona, ella pasó a encabezar la dirección de Programas del Centro de Inserción Social de Granada.

Rojas contaba con una amplia experiencia. La mujer ingresó en la Administración Penitenciaria en 2001, cuando accedió al Cuerpo de Ayudantes. En 2008 promocionó al Cuerpo Especial. En este tiempo, ha sido, además, subdirectora de Régimen y subdirectora de Seguridad en el Centro Penitenciario de Huelva.