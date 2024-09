El tremendo susto de Daniel en la carretera 'maldita' de Málaga: "He vuelto a nacer"

El día 13 de septiembre de 2024 quedará marcado en la vida de Daniel, un taxista malagueño que vivió una de las experiencias más difíciles de su vida cuando regresaba a casa después de una jornada de trabajo. Tuvo que esquivar en cuestión de segundos a un vehículo que realizaba un adelantamiento prohibido en la A-355, que une Marbella y Coín. "He vuelto a nacer", asegura.

Daniel es taxista en Málaga desde hace 13 años, y sus días de trabajo implican regresar a casa a altas horas de la madrugada. "Vivo en Coín, y venía de hacer un servicio en Marbella. Estaba volviendo a casa por la A-355, a esa hora no suele haber apenas tráfico, pero este día fue diferente", explica a este periódico.

Este pasado viernes, a las 02.00 de la madrugada, el taxista malagueño regresaba a casa en una noche aparentemente tranquila que pudo acabar en tragedia. "De repente, vi una luz que me estaba deslumbrando. Vi un coche que venía de frente, mi mente se bloqueó pero mi cuerpo reaccionó. Lo esquivé como pude", recuerda, aún en "shock" por lo ocurrido.

Está madrugada viniendo de trabajar . Un kamikaze no me quito la vida de milagro. Mientras volvía de Marbella por la carretera de Ojén A-355 dirección Coín . @SocialDrive_es . Se que será imposible localizarlo xq no se ve la matrícula. Pero esto vivo de milagro . Tuve reflejos pic.twitter.com/OhI2FhOZRL — Er_malaguita13 (@EMalaguita13) September 13, 2024

El vehículo al que esquivó Daniel estaba adelantado a un camión y a varios coches en una doble línea continua, una maniobra prohibida. Al encontrárselo de frente, tuvo que hacer un brusco giro y muy medido a la vez para evitar salirse de la carretera. "Estoy vivo pero podría no estarlo. Esta carretera es muy problemática y la gente sigue haciendo locuras pese a todos los accidentes que ha habido".

Daniel pudo grabar el angustioso momento gracias a la cámara de seguridad con la que cuenta su taxi. "Veo las grabaciones y se me ponen los pelos de punta. No me creo que esté aquí para contarlo. El coche pasó como un rayo, iba a más de 120 seguro", recuerda.

Tras esquivar al coche, buscó un lugar cercano para parar. "Puse los cuatro intermitentes y me quité el cinturón. Tuve una bajada de tensión tremenda", relata Daniel.

Lo primero que hizo fue escribir un mensaje a su pareja. "Me quedé bloqueado en el coche durante 45 minutos, pensando en mis padres, mi familia, mis amigos... en lo afortunado que era de seguir vivo".

No era capaz de seguir el camino tras el tremendo susto que había sufrido, hasta que un compañero taxista fue el que le animó a seguir. "Se detuvo, le expliqué lo que había pasado y me acompañó hasta casa con su taxi", recuerda.

"Esta experiencia me ha hecho ver que lo más importante es la salud y lo rápido que puede cambiar todo, en cuestión de segundos. He tenido mucha suerte y puedo contarlo", subraya Daniel, que ha compartido las grabaciones en sus redes sociales para intentar localizar al kamikaze. "Es muy difícil porque no se ve la matrícula. Yo llevo desde los 18 años conduciendo y me dedico a esto, pero tal vez no todo el mundo pueda reaccionar en cuestión de segundos ante una situación así".

Carretera conflictiva

Todo ocurrió en una vía, la A-355, que ha sido objeto de un intenso debate en los últimos años, y donde está expresamente prohibido adelantar, como indica una llamativa línea roja continua. Con más de 30 accidentes graves de tráfico y casi 20 fallecidos, se ha convertido en una carretera 'maldita', especialmente en 2023, con diez muertos.

Sus usuarios llevan años clamando por medidas de seguridad efectivas: la última de ellas es la instalación de un radar de tramo a lo largo de los cuatro kilómetros con más siniestralidad de esta carretera, donde ha tenido lugar el percance de Daniel. "No sé si esto solucionará mucho, porque van a poder seguir adelantando. Habría que construir una mediana o algo similar", opina.

En esta vía se han producido numerosos accidentes mortales debido a la colisión frontal de coches en la maniobra de adelantamiento. El siguiente paso que demandan los vecinos es el desdoblamiento de la carretera entre Casapalma y Coín, un proyecto que debe estudiar y desarrollar la Junta, titular de la misma.

La delegación del Gobierno andaluz en Málaga ya ha manifestado en varias ocasiones que en la mesa está la posibilidad de realizar un estudio para la ampliación de calzada y la construcción de una mediana como medidas disuasorias a medio y largo plazo, "que requieren un análisis técnico previo".