Juanma Moreno: "No vamos a permitir que Sánchez nos robe el futuro para entregárselo a los independentistas"

El Partido Popular de Andalucía ha vivido este domingo su particular 'vuelta al cole' con el arranque del curso político en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande. Hasta allí se ha desplezado el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, que ha centrado su intervención en el cupo catalán, fruto del acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas de ERC. "No vamos a permitir que Sánchez nos robe el futuro para entregárselo a los independentistas", ha asegurado.

Acompañado del vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y otros miembros de la cúpula del partido en Andalucía, Moreno ha asegurado que combatirán el cupo catalán "con las armas que tenemos, desde la acción política y desde la pedagogía y la información".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los andaluces para que "tomen conciencia cívica" del "robo" y "atropello" que supone para Andalucía esta medida fiscal. "Como presidente de la Junta y del PP no puedo estar callado, pero esto trasciende más allá, es un problema colectivo de ocho millones y medio de andaluces que no pueden callar, que no pueden mirar para otro lado", ha apuntado.

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, en el centro de la imagen, con Elías Bendodo, Patricia Navarro, Antonia Ledesma y Antonio Repullo, momentos antes del acto de inicio del curso político en Alhaurín El Grande.

"Si queremos tener más médicos y más futuro, necesitamos igualdad. No vamos a admitir lo contrario", ha asegurado tras alentar a los andaluces a "reaccionar" porque "no va a venir nadie de fuera a defender" los intereses de Andalucía. "Reclamo conciencia cívica y compromiso colectivo", ha señalado Moreno.

"Estamos viendo cosas que jamás pensábamos que íbamos a ver", ha asegurado el presidente andaluz, que ha criticado la actitud del PSOE. "Serán los socialistas, especialmente de Andalucía, que están ahora callados, subordinados y sumisos a lo que dice Sánchez los que tendrán que dar respuesta a la historia", ha sostenido.

"Me niego a pensar que no haya nadie en el PSOE, que no haya nadie en el Gobierno, que esté dispuesto con valentía y galalrdía a defender a Andalucía por encima de los intereses del sanchismo", ha añadido Moreno.

Asimismo, ha pedido al PP andaluz "intensidad y compromiso" en este nuevo curso político "difícil y complicado". "Hemos planteado siempre un Gobierno de gestión y vamos a seguir gestionando, porque no hay otra cosa que nos preocupe más que gestionar lo mejor que podamos y sepamos los intereses de todos".

El presidente andaluz ha asegurado que "la gestión queda comprometida" al escuchar a la vicepresidenta María Jesús Montero y al presidente Sánchez "negar una financiación justa para Andalucía". "Perdemos 1.500 millones y se nos rechaza un fondo de compensación. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Vamos a estar callados?", ha subrayado.

Apoyo a Mazón

Por su parte, Bendodo ha mostrado su solidaridad con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la quema de una fotografía suya en un acto del colectivo Arran en las fiestas del barrio de Gràcia en Barcelona y ha exigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que condene los hechos.

"Dónde están estos dos socialistas tan demócratas que ahora se esconden a la hora de la verdad", se ha preguntado Bendodo. "Los últimos meses han sido, si miramos atrás, los peores de nuestra democracia, en nuestro país y sobre todo para nuestra convivencia", ha apuntado.