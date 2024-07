El alga asiática vuelve a invadir las playas de Benalmádena: llegan 12 toneladas en una noche

Durante la noche de este pasado lunes llegaron a diferentes playas de Benalmádaena toneladas de alga Rugulopteryx okamurae, también conocida como alga asiática. En total, según las fuentes consultadas, han llegado al litoral de este municipio unas 12 toneladas.

Desde que se localizaron la presencia de estas algas, personal de la concejalía de Playas del Ayuntamiento de Benalmádena ha estado trabajando para retirar las toneladas que se han acumulado durante la noche en las playas de Los Melilleros, Santa Ana y Arroyo.

Asimismo, por ahora se han conseguido quitar solo la mitad de las algas, es decir, seis toneladas. Cabe señalar que la presencia de estas especies es habitual, puesto que llegaron al Estrecho de Gibraltar en 2016 y en 2021 ya habían colonizado todo el mar de Alborán.

Personal de la concejalía de Playas trabajan desde la madrugada con maquinaria de refuerzo para retirar toneladas de alga exótica invasora acumulada durante la noche en algunas playas. pic.twitter.com/VYRxuJzceP — Ayuntamiento de Benalmádena (@BenalmadenaAyto) July 30, 2024

En este sentido, el concejal en funciones de Playas, Juan Olea, quien sustituye a la edil Presi Aguilera, ha asegurado que en los trabajos que se están realizando se han incorporado maquinaria extra para “intentar poder retirar lo antes posible las algas invasoras que por desgracia llevamos tiempo sufriendo en nuestro litoral”.

Asimismo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos, visitantes y al tejido comercial y empresario: “se están poniendo todos los medios y los recursos a disposición para que sigamos teniendo unas playas de la calidad que se merece Benalmádena”.

Cierto es que, pese a su aspecto, esta alga asiática que ha llegado a las playas no solo de Benalmádena, sino de otros municipios de la Costa del Sol como Mijas, Estepona o Nerja, no es perjudicial para el ser humano, puede cogerse, pero no ingerirse, puesto que tiene una toxina algo amarga.

Por otro lado, cabe recordar que este municipio ya retiró en tan solo 15 días a principios de este año 50 toneladas de algas asiáticas. Los trabajos consistieron en la retirada mediante maquinaria especializada para este cometido, con vaciado en el punto estipulado para ello y posteriormente la adecuación de la playa con un pequeño barrido de la arena en la zona de Santa Ana y Las Gaviotas y Playa Bonita.