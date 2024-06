Enfermeras de Málaga se marchan al extranjero: "He llegado a cobrar 6.200 euros en un mes”

El salario medio de una enfermera en España oscila entre los 1.500 y los 2.000 euros al mes dependiendo de su lugar de trabajo, su experiencia y su especialización. En otros países el panorama es totalmente diferente. Los sueldos para estos profesionales duplican, triplican e incluso cuadruplican las cantidades de los salarios nacionales.

“Lo máximo que he llegado a cobrar han sido 6.200 euros en un mes”, asegura Virginia Benítez. Esta enfermera malagueña de 24 años llegó hace un año a Alta, una ciudad de la provincia de Finnmark en Noruega. Hasta ahora ha trabajado en una residencia y como enfermera a domicilio, pero en septiembre quiero buscar trabajo en un hospital para probar y sentirse “un poco más realizada”.

Ella no es la única malagueña que decidió dejar atrás la Costa del Sol y volar a otros países. En Málaga, 126 enfermeras colegiadas se dieron de baja entre enero y mayo de 2024 por traslado a otros países. Estas cifras se acercan a las que se alcanzaron en todo el ejercicio de 2023, cuando se dieron de baja por traslado 162 profesionales.

En los últimos cinco años el récord de bajas por traslados en Málaga se alcanzó en 2020 con la ida de 202 colegiadas. En 2019 fueron 177 las enfermeras que se dieron de baja, en 2021 llegaron a ser 193 y en 2022 fueron 150.

Las diferencias entre el trabajo de un enfermero en Málaga y en Noruega son muy notables. Benítez lo ha notado y asegura que en Málaga hay más carga de trabajo que en Noruega, pero los españoles “no nos ponemos tan nerviosos, no nos estresamos tanto y somos más resolutivos”.

“En Noruega tienes que estar por y para el paciente”, explica y añade que, por ejemplo, “si tiene cita con el dentista, se le acompaña a la consulta”. Además, asegura que cuando se deben atender todas sus necesidades y también las de sus familiares.

Virgina Benítez en Noruega.

De igual forma, remarca que la jornada laboral es de 37 horas y media a la semana y el objetivo principal del traslado es para ahorrar. En su caso, consigue guardar más dinero, ya que no paga alquiler, ni agua, ni luz, ni internet, puesto que se lo cubre Ecura Care, la empresa con la que consiguió el trabajo en este país nórdico y que busca enfermeros para trabajar en el Sistema Público de Salud de Noruega.

“Es cierto que nos retienen muchos impuestos, un 30%, pero netos, en un mes normal se puede llegar a cobrar 3.500 euros”, sostiene la joven. Aunque incide en que la vida en Noruega es más cara que en España, por lo que cada uno debe gestionar sus gastos, dependiendo su objetivo.

Cierto es que el salario varía en función del mes. “Los fines de semana y los festivos se cobra más”, explica Benítez. Además, remarca que los mejores meses, en lo que al sueldo se refiere, son noviembre y mayo.

El primero de ellos porque las retenciones por impuestos son menores y mayo tiene “muchos días rojos”, es decir, días festivos que, todo el que quiere ahorrar, busca trabajarlos. Por ello, gracias a esos días rojos ha cobrado 6.200 euros.

“Si el objetivo de alguien es comprarse una casa en España y quiere ahorrar, con dos años trabajando aquí se puede guardar bastante. En un año se superan los 30.000 euros de sobra”, sostiene.

Eso sí, echa de menos su casa, a su familia, a su pareja y a sus amigos. “Intento cada dos o tres meses ir a Málaga porque si no mentalmente te agotas”, apunta. Aunque por ahora no tiene pensado en volver.

“Estoy a gusto con este modo de vida, pero en un par de años me gustaría asentarme en un sitio. No sé si será en Noruega o en España, pero no descarto quedarme en Noruega y tener Málaga o España para las vacaciones”, concluye.

Marcha de enfermeras en Andalucía

A nivel regional, en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2024, hasta 588 enfermeras y enfermeros de todas las provincias andaluzas se han dado de baja por traslado, ya que la temporalidad, con contratos de unos pocos meses, semanas e incluso días, las pésimas condiciones laborales y la ausencia de bolsas de trabajo específicas para las especialidades, según explican desde el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería (CAE).

Asimismo, inciden en que si sus pronósticos se cumplen, 2024 “será un año trágico para la enfermería andaluza, puesto que se llegará a superar la cifra de bajas del 2023”. Según los datos registrados por los ocho Colegios oficiales, durante el pasado año, hasta 1.151 profesionales se vieron forzados a darse de baja en sus provincias.

A nivel nacional, en 2023 se marcharon 1.473 enfermeras al extranejo. Se repartieron en 56 países diferentes, siendo Noruega el más demandado con 335 enfermeras, seguido de Estados Unidos (226); Reino Unido (92); Irlanda (60); Países Bajos (43); Australia (41); Francia (40); Suiza (39); Canadá (22); Bélgica (13); Arabia Saudí (11) y Portugal (11).