Ecologistas en Acción otorga dos banderas negras a las playas de Málaga: estos son los motivos

Las playas de Málaga arrancarán este verano 2024 con 41 banderas azules en su costa, dos más que el año pasado. Estas banderas son un "premio" de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) con el que se reconoce a una selección de playas a nivel mundial en base a criterios de sostenibilidad, accesibilidad y servicios. Sin embargo, los arenales malagueños también cuentan con dos banderas negras, algo más desconocidas y con peor significado. Estas son repartidas por Ecologistas en Acción.

En concreto, las costas malagueñas cuentan con una bandera negra por contaminación, en relación con el vertido masivo de envases y embalajes de plástico en playas durante la noche de San Juan y por mala gestión, por, explica Ecologistas en Acción, la prevaricación en la concesión de licencias para chiringuitos.

Sobre la primera, Ecologistas en Acción subraya que cada vez se tiene más conciencia de la contaminación marina por los plásticos, pero que sin embargo, aún se siguen cometiendo grandes errores como estos vertidos intolerables. Así, recuerdan el caso de los vertidos de pellets de plástico en las costas gallegas, que llegaron a movilizar voluntarios, al estilo del desgraciado vertido del Prestige. "Sin embargo, por alguna razón que no comprendemos, no existe una consternación equivalente por el vertido continuado de plásticos y otras basuras en nuestras playas, no por accidentes marítimos sino por eventos festivos, entre los cuales merece destacarse el de la Noche de San Juan", lamentan.

Este evento, continúan, "congrega miles de personas durante toda la noche en el dominio público marítimo terrestre, se realizan fogatas, se prenden petardos, y se come y bebe, con una intensidad inusual, quedando los restos (envases y embalajes) dispersos por el arenal de la playa hasta el día siguiente", momento en que los servicios de limpieza municipales se tienen que afanar por retirar toda la basura acumulada, para que esa mañana no se desaproveche en su uso turístico.

Desde Ecologistas en Acción plantean que la solución ideal sería que "este tipo de festejos masivos fueran declinando hasta desaparecer", pero como ven este hecho una tarea difícil, creen que "mientras tanto, habría que exigir a los ayuntamientos que se esfuercen en colocar suficientes contenedores y hacer una buena publicidad sobre el daño de la basura, pidiendo a los ciudadanos que se acuda a la playa con envoltorios reciclables y que finalmente se esmeren en tirarlo al contenedor adecuado".

Además, recomiendan que estos asentamientos de chavales de fiesta deberían realizarse "a varios metros de la orilla húmeda", especialmente en zonas con mareas altas.

Chiringuitos

La segunda bandera se refiere a los chiringuitos. Desde Ecologistas en Acción lanzan un dardo a la Dirección General de Costas de la Junta de Andalucía por la concesión de establecimientos de servicios en el litoral malagueño, algo que tachan de "negligencia".

"El punto de partida de este galardón negativo ha sido la constatación de una falta continuada de desconsideración de los informes preceptivos de la Demarcación de Costas de Andalucía (Málaga) por parte de la Dirección General de Costas de la delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Málaga", dicen.

En Ecologistas en Acción defienden que según el Real Decreto 62/2011 de 21 de enero, "se aprobó el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado, a la comunidad autónoma de Andalucía en los aspectos relacionados con la ordenación y gestión del litoral". "En el apartado C de dicho decreto, sobre las “funciones y servicios que se reserva la Administración del Estado” se indica, en el punto 2, que en este acuerdo, la Administración General del Estado, se reserva la función de emitir un informe preceptivo... tanto en la integridad física como en el uso público del dominio público marítimo-terrestre", añaden.

En función a estos aspectos, indican, siempre según su versión, la Demarcación de Costas ha estado emitiendo informes negativos en la concesión de licencias para la ocupación del DPMT de instalaciones de comidas y bebidas (chiringuitos), por diversas causas, entre las cuales abundan las que eligen una ubicación dentro del DPMT teniendo espacio fuera de él, otras por excederse en sus dimensiones, y otras por incluir la construcción con materiales no desmontables (ladrillo y hormigón), y por incluir la construcción de un sótano.

Según indican desde la organización ecologista, los informes de la Demarcación de Costas se hacen en aplicación rigurosa del articulado del Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014), específicamente los artículos 68 y 69, por lo que en teoría, apuntan, "son de obligado cumplimiento". "Sin embargo esto no ha sido así, como lo demuestran los numerosos expedientes informados por la Demarcación de Costas, que finalmente han sido ignorados por la Dirección de Costas de la Junta de Andalucía, otorgando concesiones a chiringuitos informados negativamente por la Demarcación de Costas. Se estima que, al menos un tercio de los chiringuitos de las playas han sido autorizados por la Junta de Andalucía, con informes negativos de la Demarcación de Costas", dicen.

Además, marcan casos recientes, como la concesión del chiringuito o club de playa llamado Bikini Beach Club, a pocos metros del Castillo de Sohail de Fuengirola, denunciado por la Federación Malagueña de Ecologistas en Acción porque se estaba haciendo de hormigón y con sótano y exceso de superficie y volumen. Además, cuentan que este establecimiento ya tenía hasta seis informes negativos por parte de la Demarcación de Costas.

La solución de esta problemática para ellos, "pasa por no justificar, autorizar y dar licencia a edificaciones permanentes cuando la ley no lo permite y reclamar que nuestras administraciones se dediquen a su función, defender el interés general y el patrimonio público y no a privatizarlo y urbanizarlo". "Y no autorizar la ampliación de espacios con sótanos, lo que supone un exceso de superficie y volumen", zanjan.