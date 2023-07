¿Qué ha pasado esta semana en Málaga? Las 10 noticias que no has debido perderte

Primera semana de julio y, como es habitual, han ocurrido muchas cosas en Málaga. Si estás de vacaciones y no has estado muy al tanto de la actualidad provincial no te preocupes porque en EL ESPAÑOL de Málaga te traemos un resumen con las 10 noticias que más nos han llamado la atención, aunque, lógicamente, hay muchas más y puedes verlas toda en abierto en nuestro diario.

1. Arranca una nueva campaña electoral

Bendodo delante de la foto creada por inteligencia artificial en la que salen Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo y Francisco de la Torre.

Casi no ha dado tiempo a descansar de la campaña electoral de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo y ya estamos otra vez en faena para las generales del 23 de julio. Aunque esto es un non-stop desde mayo, la campaña oficial como tal empezó el jueves. Aquí puedes leer más información de lo que dijeron en el inicio de la campaña el PP, PSOE, Sumar y Vox en Málaga.

2. Restricciones de agua por la sequía

Un grifo de agua.

Estamos en sequía y muchos municipios de Málaga están restringiendo el consumo de agua, especialmente en zonas comunes como las duchas de las playas o las fuentes en los parques. Aquí puedes leer más información.

3. El Unicaja vende todos sus abonos tras una gran temporada

Tyson Carter en posesión del balón. Unicaja Baloncesto

El Unicaja ha hecho una gran temporada y ha vuelto la ilusión a los aficionados tras muchos años en el dique seco. Eso ha provocado que casi todos renovaran sus abonos y que se agotaran en horas los nuevos. Ya no quedan. Aquí puedes leer más información.

4. Málaga activa la construcción del Neoalbéniz

Infografía de la solución ideada para que los restos de la muralla medieval sean visibles desde el interior del Neoalbéniz.

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha el concurso para adjudicar la obra. Está valorada en 3,5 millones de euros y el plazo de ejecución es de 14 meses. Aquí puedes leer más información.

5. Florece un árbol en el Parque de Málaga que llevaba décadas sin hacerlo

El Flamboyan Amarillo o Dorado que ha florecido en el Parque de Málaga.

Hay un Flamboyan amarillo en el Parque de Málaga desde hace 50 años, pero no florecía desde hace décadas por el clima mediterráneo ya que es un árbol propio de Sudamérica. Sin embargo, después de tres años de tratamientos y podas, lo ha hecho este año. Aquí puedes leer más información.

6. Detienen y dejan en libertad al presidente de BlueBay

Jamal Satli Iglesias, presidente de la empresa hotelera BlueBay propietaria de la mitad del Málaga Club de Fútbol Linkedin

El grupo hotelero BlueBay es el dueño de la mitad del Málaga CF y está en conflicto judicial con el jeque. Esta semana ha saltado la noticia de que han detenido a su presidente, dejándolo posteriormente en libertad. Aquí puedes leer más información.

7. Málaga supera los 700.000 afiliados a la Seguridad Social

Un camarero atendiendo a unos clientes en Málaga. Amparo García

Málaga está creando empleo y buena prueba de ello es que se han superado, por primera vez en la historia, los 700.000 afiliados a la Seguridad Social. Además es la provincia que más aumenta el número de autónomos en España. Aquí puedes leer más información.

8. Cambio de 'look' en los trabajadores de Limasam

Dos trabajadores de Limasam, la empresa de limpieza de Málaga.

Los habrá visto por la calle. La plantilla de la empresa municipal de limpieza de Málaga capital Limasam tiene un nuevo vestuario. Han cambiado el amarillo fosforito por una combinación de naranja y azul. Aquí puedes leer más información.

9. El incendio de 2012, sin culpable

Trabajos en las zonas afectadas por el incendio de la Costa del Sol.

En agosto de 2012 hubo un devastador incendio en la Costa del Sol en el que fallecieron dos personas. Se imputó a un jardinero y, 11 años después, ha quedado absuelto. Aquí puedes leer más información.

10. Encuentran un arsenal de armas en una casa en Estepona

Algunas de las armas localizadas. PN

La Policía Nacional ha encontrado un arsenal de armas abandonadas en un piso de Estepona. Había 50 armas de todo tipo, así como pasamontañas y silenciadores. Sus propietarios no querían, desde luego, hacer nada bueno. Aquí puedes leer más información.

