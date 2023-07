Cambio de 'look' en los trabajadores de la empresa de limpieza de Málaga: pasan del amarillo fosforito al coral

Es posible que a simple vista no los reconozca. Son tantos años con el amarillo fosforito destacando en sus camisetas y pantalones de faena, que el cambio de look hace que muchos no los identifiquen. Pero sí, son los trabajadores de la empresa Limasam, responsables de la recogida de basura y la limpieza de las calles de Málaga, que ya lucen sus nuevos uniformes, en los que destaca el color coral.

La nueva presencia de los operarios se produce casi tres años después de que quedase formalizada la municipalización de la antigua Limasa. Desde hace apenas unos días, los trabajadores lucen una indumentaria en la que resalta el coral y el azul marino.

Aunque el contrato para dotarse de estas prendas data de hace un par de ejercicios, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga, no ha sido hasta ahora cuando la plantilla ha empezado a vestirlas.

La renovación de los colores de los operarios dedicados a la recogida de la basura y la limpieza de las calles es todo un hecho, dado que se prescinde de esa especie de amarillo fosforito tan tradicional en los trabajadores de la limpieza de la capital de la Costa del Sol.

Hay que recordar que una de las líneas estratégicas impulsada por el Consistorio en el proceso de municipalización de la antigua sociedad mixta fue renovar la imagen de la misma. Muestra de ello es que los nuevos vehículos adquiridos están caracterizados por el blanco, modificando los tonos propios de la antigua Limasa.

